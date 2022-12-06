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Коммерсантъ FM
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В октябре налоговые доходы регионов оказались ниже прошлогодних значений

По итогам октября налоговые поступления в консолидированные бюджеты российских регионов впервые за год снизились на 6,6%, до 1,3 трлн руб., сообщила аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza. Налоговые поступления снизились из-за падения корпоративных прибылей.

По подсчетам аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, рост налоговых доходов опередил инфляцию только в каждом шестом регионе. При этом по итогам десяти месяцев общий налоговый доход в консолидированных бюджетах превышает показатель прошлого года на 14,9%.

Регионы—лидеры по сокращению налоговых поступлений:

  1. Мурманская область потеряла 66,7% в годовом выражении (–13,3 млрд руб.),
  2. Красноярский край — 61,2%, (–44,4 млрд руб.),
  3. Хакасия — 56,7% (–2,5 млрд руб.),
  4. Чукотский автономный округ — 53,2%, (–1,6 млрд руб.),
  5. Дагестан — 49,7% (–3,5 млрд руб.).

Регионы—лидеры по росту налоговых поступлений:

  1. Ингушетия — рост на 528% в годовом выражении (2,1 млрд руб.),
  2. Сахалинская область — на 40,3% (2,8 млрд руб.),
  3. Пензенская область — на 39,4%, (2 млрд руб.),
  4. Тульская область — на 35,2% (3,3 млрд руб.),
  5. Кабардино-Балкария — на 26,8% (0,4 млрд руб.).

Общие налоговые доходы России выросли на 18% в годовом выражении. По мнению FinExpertiza, это произошло на фоне высоких нефтегазовых доходов — в начале года и весной в бюджет поступали сверхдоходы из-за высоких цен на энергоносителей. Во второй половине года нефтегазовые поступления стали снижаться из-за укрепления рубля и падения спроса.

О доходах бюджета читайте в материале «"Газпром" добыл налог на добычу».

Олеся Павленко

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