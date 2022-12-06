В новой поликлинике Кудымкара медицинскую помощь смогут получать более 23 тыс. детей

В Кудымкаре открыли новую детскую поликлинику больницы Коми-Пермяцкого округа. Лечебное учреждение рассчитано на 200 посещений в смену. Медицинскую помощь в поликлинике смогут получать более 23 тыс. детей из округа.

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По словам главы краевого минздрава Анастасии Крутень, поликлиника оснащена современным медицинским оборудованием, в том числе отечественного производства. Прием будут вести такие узкие специалисты, как хирург, отоларинголог, офтальмолог, иммунолог-аллерголог, кардиолог, эндокринолог и невролог.

«Региональными властями уделяется большое внимание медицине в Коми-Пермяцком округе: только за прошлый год больница получила 15 новых автомобилей, открылась долгожданная врачебная амбулатория в Майкоре, заканчивается строительство нового хирургического корпуса,— отметила госпожа Крутень.— Краевые власти и далее планируют развивать больницу Коми-Пермяцкого округа: устанавливать новые ФАПы, проводить капитальные ремонты и оснащать новым оборудованием».