Умер актер Юрий Дубровин, сыгравший в сериалах «Узник замка Иф» и «Д'Артаньян и три мушкетера»

Советский, российский и украинский актер Юрий Дубровин умер в возрасте 83 лет, сообщила «Российская газета» без ссылки на источник. Причина не уточняется.

Господин Дубровин исполнил роли почти в 150 фильмах. Наиболее известен по эпизодическим ролям в популярных советских картинах: «Баллада о солдате» (1959, приятель Павлова), «Живые и мертвые» (1963, шофер-красноармеец Петр Золотарев), «На войне как на войне» (1968, Громыхало), «Освобождение: Огненная дуга» (1968, вестовой), «Освобождение: Прорыв» (1969, рядовой Скляр), «Влюблен по собственному желанию» (1982, бригадир Петрушин). Актер также исполнил роли во множестве известных сериалов: «Как закалялась сталь» (1973, отец Тони), «Д'Артаньян и три мушкетера» (1979, Ла Шене), «Батальоны просят огня» (1985, комендант станции майор Перов), «Узник замка Иф» (1988, Батистен), «Есенин» (2005, дед Есенина).

Юрий Дубровин родился в 1939 году в Ряжске Рязанской области. С 1963 года работал в штате Киностудии имени Довженко в Киеве, с 1979-го — служил в Киевском театре-студии киноактера. Он вернулся в Ряжск в 1999 году. В 2006 году во время съемок в Киеве у него произошло два инсульта. Как пишет «Российская газета», из-за этого он остался в городе, где за ним следила бывшая жена. В 2014 году он переселился к семье сына в Германию.

Леонид Уварчев