ТНТ закрыл шоу «Импровизация»

Юмористические шоу «Импровизация» и «Импровизация. Команды» больше не выйдут в эфир ТНТ. В интернете программы пользуются популярностью, а в эфире они набирают доли ниже средних, сообщили в пресс-службе ТНТ. Участники «Импровизации» объяснили закрытие шоу «новой стратегией» телеканала.

«Телевизионный эфир живет по своим правилам и законам, и, к сожалению, в эфире проект Импровизация показывал доли гораздо ниже средних и пользовался у ТВ-аудитории меньшей популярностью, чем в сети. Более того, в этом году юмору действительно пришлось непросто, и мы много раз говорили о том, что юмористической составляющей телеэфира необходима перезагрузка. А это значит, что если один проект уходит, то ему на смену придут сразу несколько новых, которые быстро станут любимыми публикой»,— говорится в сообщении пресс-службы ТНТ (есть у «Ъ»).

Комики проекта сказали, что концерты команды «Импровизации» состоятся.

Шоу «Импровизация» выходит с 2016 года, за это время вышло восемь сезонов программы. По данным Mediascope за 24–30 октября, шоу занимает 8-е место рейтинга среди программ ТНТ. Доля «Импровизации» — 4,2%. Однако в остальные недели месяца шоу не входило в топ-10.

Полина Собакина