Концессия уходит в новогодние споры

Арбитражный суд Нижегородской области рассматривает встречные иски спецзастройщика «Дирекция по строительству», участвовавшего в строительстве «Школы 800», и ООО «ППК "Просвещение"» — концессионера-заказчика школы. Стороны требуют друг от друга по 167–200 млн руб. задолженности и неустойки за проектные и генподрядные услуги. «Дирекция по строительству» настаивает на том, что «Просвещение», признав долги, уклоняется от графика их погашения. Заказчик и его генподрядчик СК «Столица Приволжья» обвинили «Дирекцию» в затягивании сроков проектирования и устранения замечаний и считают, что областная организация не подтвердила свои расходы. Пока с опозданием введен один корпус «Школы 800» из четырех, строители еще подсчитывают убытки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Корпус «Школы 800» в Верхних Печерах сдан, а его строители выясняют, кто кому должен

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Корпус «Школы 800» в Верхних Печерах сдан, а его строители выясняют, кто кому должен

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В арбитражном суде Нижегородской области началось разбирательство по встречным искам регионального спецзастройщика «Дирекция по строительству» с СК «Столица Приволжья» и ППК «Просвещение», которые по концессии реализуют крупный проект «Школа 800»: три корпуса «Школы 800» на 4,5 тыс. мест в Нижнем Новгороде и центр допобразования на Бору. «Дирекция по строительству» ранее выступала проектировщиком, техзаказчиком и генеральным подрядчиком проекта, кредитуя стройку за счет собственных средств, получаемых, в частности, из бюджета Нижегородской области.

В сентябре 2021 года договоры с ней были расторгнуты по инициативе ППК «Просвещение», которая затем наняла дружественную компанию «Столица Приволжья». «Дирекция» потребовала с обеих организаций 167,8 млн руб. как долг по затратам на разработку проектной документации и сами работы.

Представитель «Дирекции» сообщил в суде, что при расторжении договора стороны определили размер задолженности и график ее погашения. Однако концессионер и новый генподрядчик уплатили около 80% долга и, по мнению истца, необоснованно уклоняются от исполнения своих обязательств, хотя сверку расчетов стороны проводили неоднократно. Спецзастройщик приобщил к материалам дела акт приема-передачи строительных площадок «Школы 800», подписанный с СК «Столица Приволжья».

Ответчики с иском «Дирекции» не согласны и полагают, что их финансовые обязательства вытекают из соглашений о компенсациях расходов, которые «Дирекция» возложила на «Столицу Приволжья». Однако новый генподрядчик нес собственные расходы по аренде транспорта, оплате услуг энергоснабжения и договоров с субподрядчиками.

В «Просвещении» отмечали, что «Дирекция» требует оплаты за свои услуги техзаказчика, расторгнув договоры с ресурсоснабжающими организациями и забирая авансы, которые заказчик уже оплатил. Некоторые техусловия на подключение к сетям оказались подложными, ранее утверждали представители концессионера. «Мы до сих пор проводим аудит долгов, в том числе с участием контрагентов, в счет возмещения услуг, по которым "Дирекция" просит взыскать долги. Нам до сих пор переданы не все договоры и первичные отчетные документы. Поэтому мы считаем, что никаких обязательств у нас нет, поскольку "Дирекция" не подтвердила свои расходы, которые требует взыскать в данном процессе», — сообщили представители «Столицы Приволжья».

Они заявили встречный иск на 200 млн руб. к «Дирекции по строительству», считая, что организация сорвала сроки исполнения своих обязательств и не вовремя исправляла недочеты рабочей документации. Поскольку пока введен единственный корпус «Школы 800» в Верхних Печерах, еще подсчитываются убытки после работы с «Дирекцией», отметили представители СК «Столица Приволжья».

В «Дирекции» встречный иск не признали и будут просить уменьшить его в процессе судебного разбирательства. Подготовка к судебному процессу продолжится в январе 2023 года.

От услуг «Дирекции по строительству» заказчик школы ООО «ППК "Просвещение"» отказалось после того, как та прекратила кредитовать стройку и в оборотных средствах возник кассовый разрыв. Строительство корпусов было ненадолго приостановлено. «Дирекция» авансировала проект на 500 млн руб., эти деньги концессионер возвращал по мере приема работ и начала проектного финансирования от Сбербанка. При этом в «Просвещении» предполагали, что «Дирекция» неплохо зарабатывала за счет высокого генподрядного процента по договору. Сроки строительства «Школы 800» неоднократно сдвигались, два корпуса в Автозаводском и Сормовском районах обещают ввести в 2023 году.

Реконструкция объекта на Бору не начиналась из-за археологических раскопок.

Роман Рыскаль