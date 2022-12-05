В СКР проконтролируют расследование ДТП в Славянском районе, в котором погибла школьница

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль и поручил доложить об обстоятельствах ДТП в Краснодарском крае, в результате которого погибла 13-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В центральный аппарат ведомства обратились родители девочки из станицы Петровской Славянского района. Они опасаются, что 19-летний виновник смерти их дочери избежит ответственности. В связи с этим они просят главу СКР обратить внимание на расследование обстоятельств смертельного ДТП. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о ситуации с ДТП и принятом решении по организации дальнейшего расследования.

Авария произошла 24 сентября 2022 года в границах станицы Петровской. 19-летний местный житель двигался на автомобиле со скоростью более 100 км/ч. На обочине полосы встречного движения он насмерть сбил девочку.

Уголовное дело до сих пор находится в производстве органов полиции. Родители погибшей утверждают, что виновнику ДТП все еще не придали статус подозреваемого, потерпевшие ограничены в информации о ходе расследования. В СУ СК по Краснодарскому краю инициировали вопрос о передаче уголовного дела для дальнейшего расследования.

Татьяна Ручкина

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