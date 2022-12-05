«Аксиома» вышла к точкам

Финансовая компания «Аксиома» намерена возвести в Воронеже два жилых дома — клубный в центре города на улице Куцыгина за примерно 1 млрд руб. и ЖК «Урицкий» на одноименной улице за 1,5 млрд руб. Оба проекта могут быть завершены в 2025 году. Первое здание будет девятиэтажным на 47 квартир, а второе — 26-этажным на 336 квартир. Риелторы считают локации обоих домов удачными, но отмечают что предложения были бы более востребованы «в мирное время».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: наш.дом.рф Фото: наш.дом.рф

О планах построить клубный дом на улице Куцыгина, 11, в центре Воронежа «Ъ-Черноземье» рассказали в финансовой компании «Аксиома» (владелец — бывший депутат Госдумы Сергей Журавлев). Застройщиком выступает АО СЗ «Высота», которое возводит жилкомплекс «Высота» также в центре города, на Краснознаменной.

Новый дом запланирован в 11 этажей, из них жилых — девять. Участок площадью 1,5 тыс. кв. м под ним компания взяла в долгосрочную аренду за 100 млн руб. Вложения в строительство «Аксиома» оценила на уровне 1 млрд руб., а начать его компания планирует в 2023 году, сдать дом — через два года.

В проекте предусмотрены 4,6 тыс. кв. м жилья (47 квартир), одно нежилое помещение площадью 305,96 кв. м и 48 машино-мест на подземной парковке. Стоимость начнется от 160 тыс. руб. за квадратный метр, уточнили в компании. «Клубный дом будет отражать камерность, комфортабельность и элитарность. Это синоним приватного и премиального пространства для жизни, где для владельцев предусмотрено не только достойное оснащение, но и окружение»,— считают в «Аксиоме».

Проект дважды выносился на публичное обсуждение. В первом поучаствовали два человека. Один из них выступил в принципе против высотных зданий (более пяти этажей) и точечной застройки в центре Воронежа. Однако мэрия посчитала это замечание нецелесообразным, так как генплан и правила землепользования и застройки допускают строительство в этом месте девятиэтажных зданий. Тем не менее проект был вынесен на повторное обсуждение. Как пояснили в «Аксиоме», была пересмотрена организация пространства подземного паркинга и придомовой территории. Во второй раз на слушания, следует из их документации, вообще никто из граждан не заявился.

По данным Kartoteka.ru, ООО СЗ «Высота» зарегистрировано в Воронежской области в мае 2009 года под деятельность заказчика-застройщика и генерального подрядчика. Уставный капитал — 1,2 млн руб. Финансовые показатели не раскрываются. Гендиректором и владельцем 15% является депутат гордумы Иван Кандыбин. Основная доля — у АО СЗ ФК «Аксиома». Эту компанию также возглавляет господин Кандыбин. Бывший депутат Госдумы Сергей Журавлев основал «Аксиому» в сентябре 1997 года для аренды и управления собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Уставный капитал — 80 млн руб. По итогам 2021 года выручка компании составила 52,2 млн руб., чистая прибыль — 4,7 млн руб.

По собственным данным, ФК «Аксиома» за время деятельности сдала 12 жилых домов и комплексов, а также два офисных центра. Кроме того, управляет несколькими торговыми центрами в Воронеже и пригороде и рестораном Sentimento. Развивает еще несколько направлений. С середины 2013-го до середины 2019 года владела аэропортом Воронежа.

«Аксиома» через свое основное юрлицо также планирует построить ЖК «Урицкий» на одноименной улице, 135 неподалеку от центра Воронежа. Из проектной декларации следует, что на 1,1 га компания намерена возвести 26-этажное здание общей площадью 22,2 тыс. кв. м, в том числе 20,2 тыс. жилья (336 квартир) и 1,9 тыс. нежилых помещений. Здесь также предусмотрены 197 машино-мест — 78 на паркинге, 118 на придомовой территории и одно вне ее,— три детские и одна спортивная площадка. Сдать объект планируется к четвертому кварталу 2025 года. Стоимость строительства оценивается в 1,5 млрд руб.

Летом депутаты гордумы убрали из новых правил землепользования и застройки требование по минимальной площади участков под многоквартирную застройку в 3 тыс. кв. м. Как объясняли в мэрии, в кварталах сложившейся застройки площадь свободной земли «зачастую не превышает» 1,5 тыс. кв. м. Председатель постоянной комиссии думы по градостроительной деятельности и земельным отношениям Иван Кандыбин тогда напоминал «Ъ-Черноземье», что в прежних правилах такого ограничения не было, и отмечал, что при введении этого инструмента начались проблемы у компаний, занимающихся развитием застроенных территорий.

Коммерческий директор агентства недвижимости «Трансферт» Галина Колокольникова предположила, что оба проекта прорабатывались еще до начала специальной военной операции. «Клубный дом — новый сегмент для Воронежа. Такие проекты предполагают использование особых стройматериалов, благоустройство территории. Хотя здесь для дорогого проекта может не хватать машино-мест, если, конечно, не будут использоваться парковки поблизости. На Урицкого место тоже привлекательное — не центр, но до него совсем недалеко. Единственное, что может отпугнуть,– близость железной дороги, но это некритичный фактор»,— оценила расположение домов эксперт.

По мнению госпожи Колокольниковой, оба предложения были бы востребованы в мирное время: «Сейчас сложно судить, что будет дальше. Пока реализация новостроек очень затруднена, покупателей ограниченное количество — число сделок уменьшилось в три раза. Даже потенциальная отмена льготной ипотеки спрос не стимулировала».

Эксперт не исключила, что по завершении СВО, если стоимость недвижимости будет соответствовать рынку, заявленные проекты будут популярны.

Александр Прытков