Телемедицина держит дистанцию

Белый дом хочет ограничить применение телемедицины — дистанционных проверок давления, пульса и трезвости водителей в транспортной отрасли. Это следует из поправок, одобренных правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Дистанционные медосмотры будут запрещены для водителей междугородных автобусов, перевозящих пассажиров на расстояния более 300 км или занимающихся перевозками детей. Для остальных перевозчиков, как и планировалось, разрешат дистанционный контроль персонала, однако водителей потребуется дополнительно дважды в год проверять на наркотики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки к законопроекту о телемедицине в рамках проверки здоровья водителей, работающих по найму. Об этом “Ъ” сообщили в Ассоциации юристов России (АЮР).

Сегодня работодатели должны проверять здоровье водителей такси, грузовиков или автобусов в рамках предрейсовых и послерейсовых медосмотров — это обязанность штатных или привлекаемых врачей. Однако, утверждают эксперты, процедура в последние годы превратилась в формальность. Водители проверок не проходят, говорит, в частности, президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин, а инспекторам ГИБДД показывают путевые листы со штампами о якобы пройденном медосмотре. На этом фоне власти обсуждают внедрение в отрасль возможностей телемедицины, когда давление, температуру, пульс, содержание алкоголя в выдохе водителя проверяет специальный терминал с датчиками. Необходимый законопроект президент Владимир Путин поручил подготовить еще в 2017 году, но работа над ним затянулась. Наконец, в конце 2021 году группа депутатов (Александр Жуков, Дмитрий Хубезов, Евгений Москвичев, Ярослав Нилов) внесла в Госдуму соответствующий документ, в мае 2022 года его приняли в первом чтении. Господин Хубезов пояснял: в случае перехода на телемедицину стоимость осмотра водителя для работодателя снизится вдвое. Депутаты при этом упоминают о существовании 15 отечественных систем по дистанционному тестированию.

Правительство предложило законопроект доработать (“Ъ” ознакомился с поправками), частично ограничив использование возможностей телемедицины. Водитель, который проходит дистанционные осмотры без очного осмотра врача, должен будет дополнительно, не реже двух раз в год, проходить очное химико-токсикологические исследование на наркотики и психотропные вещества. Эта необходимость закреплена и в нынешней редакции поправок, но там не раскрыта периодичность проверок и не сказано, что они должны проходить именно в очной форме. Кроме того, Белым дом предлагает запретить телемедицинские осмотры водителям, которые перевозят пассажиров на расстояния более 300 км (в рамках междугородного сообщения) или занимаются организованными перевозками детей (например, в лагерь).

«Использование телемедицинских технологий в проведении медосмотров водителей повысит доступность таких обследований, сократит финансовые и временные затраты предприятий»,—указывает председатель правления АЮР Владимир Груздев.

«Внедрение телемедицины происходит поэтапно — это правильно,— считает гендиректор телемедицинской компании "Доктис" Сергей Лежнин.— Сначала нужно убедиться, что технологии хорошо работают при оценке состояния водителя перед обычным рейсом со стандартной нагрузкой. Только затем в случае, если она покажет эффективность, теоретически можно будет подключать телемедицину и для оценки состояния водителей при более высокой нагрузке».

Сегодня взять в штат врача могут только крупные транспортные компании с парком от 50 грузовиков, пояснил “Ъ” Владимир Матягин. ИП и мелкие компании этого позволить себе не могут по финансовым причинам, поэтому и оформляют фиктивные предрейсовые допуски. Телемедицина же будет по карману всем участникам рынка, уверен господин Матягин. При этом, говорит эксперт, нужно решить, как подтверждать прохождение медосмотра. Терминалы телемедицины выдают стикеры с допуском, но сейчас инспекторы ГИБДД их не принимают в качестве установленного документа. Владимир Матягин также считает, что терминалы телемедицины должны стоять на всех заправках, чтобы водители могли пройти контроль в любой момент поездки.

Для отдельных региональных перевозчиков дешевле будет содержать штатного медика, чем пользоваться телемедициной, отмечает директор Объединения автопассажирских перевозчиков Татьяна Ракулова. Предложенные правительством поправки по ограничению технологий в зависимости от расстояния и типа пассажиров она считает странными. «Либо мы признаем дистанционное медосвидетельствование, либо нет,— говорит она.— Если не признаем, то чем отличается тогда перевозка пассажиров на 290 км и 350 км? Или почему жизнь 12-летнего школьника более ценна, чем жизнь 17-летнего студента?»

«Нам пора уже выходить на какое-то решение, быстрее телемедицину запускать и потом уже смотреть, как это будет работать на практике. Пусть даже с каким-то ограничениями, которые потом можно будет снять,— считает замглавы фракции ЛДПР в Госдуме, соавтор поправок Ярослав Нилов.— Телемедицинские технологии — вещь новая, неопробованная, поэтому, думаю, правительство и предлагает внедрять их постепенно».

Иван Буранов, Наталья Костарнова