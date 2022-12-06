Промежуткие доходы

В ноябре частные инвесторы резко нарастили инвестиции в открытие паевые фонды (ОПИФ) с выплатой промежуточного дохода. За месяц они привлекли свыше 6,8 млрд руб., а за полгода существования такого типа фондов — почти 30 млрд руб. Инвесторов привлекает возможность получения регулярных выплат, что роднит данный продукт с понятными всем банковскими счетами. Впрочем, в декабре при отсутствии внешних шоков в конце года, как считают управляющие, притоки могут зафиксировать многие фонды, по которым нет выплат дохода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Несмотря на слабую конъюнктуру, сложившуюся на рынке коллективных инвестиций, в ноябре открытые ПИФы с выплатой промежуточного дохода продемонстрировали чистый приток в размере 6,6 млрд руб. Этот результат почти вдвое выше привлечений фондов в октябре. В таких ПИФах предусмотрено проведение ежеквартальных выплат дохода, который формируется на основе купонных и дивидендных доходов по активам фонда, полученным за отчетный период.

Первый фонд данного типа был сформирован УК «Альфа-Капитал» только весной этого года (см. “Ъ” от 18 апреля). С тех пор еще три управляющие компании запустили пять фондов, три из которых смешанного типа, и по одному фонду акций и облигаций. За полгода чистый приток в такие ПИФы составил почти 30 млрд руб., что втрое выше объема инвестиций во все розничные фонды за тот же период времени.

Как отмечают участники рынка, в таких фондах инвесторов привлекает возможность получение дохода по аналогии с начислением процентов по депозитам и накопительным счетам. «Любой человек хочет получать отдачу от своих вложений прямо здесь и сейчас. Именно с этим, например, был связан такой интерес к покупке квартир для последующей сдачи в аренду»,— отмечает руководитель отдела продаж УК «Первая» Андрей Макаров. Конечно, для получения средств пайщик может продать часть паев обычных фондов, но зачастую это может быть сопряжено с дополнительными комиссиями. «Инвестору не нужно думать, сколько паев погашать, подавать заявку, ждать, когда она исполнится,— в ОПИФе с выплатами все проходит в автоматическом режиме»,— отмечает господин Макаров. Однако в таких фондах на выплаты не распространяется налоговый вычет в случае владения паями фонда свыше трех лет — со всех выплат будет взиматься НДФЛ, который автоматически удержит управляющая компания.

В целом же в ноябре инвесторы забирали средства из розничных паевых фондов. Впрочем, по данным Investfunds, чистый отток из них составил около 2,6 млрд руб., что ниже показателя предыдущего месяца почти на 2 млрд руб. Среднедневной отток в отчетном месяце опустился до 122 млн руб. с 213 млн руб. месяцем ранее. Как и в октябре, основные оттоки идут через открытые фонды, чистый вывод средств из которых составил 2,16 млрд руб. против 3,8 млрд руб. в октябре. Из биржевых фондов (БПИФы) было выведено чуть более 400 млн руб., на треть ниже показателя октября.

При этом оттоки увеличились только в одной категории — фондах облигаций — до 3,8 млрд руб., что на 0,4 млрд руб. выше потерь октября. Одновременно чистый отток из более рисковых фондов акций сократился с 0,9 млрд руб. до 0,63 млрд руб. Уменьшение оттоков из таких фондов произошло несмотря на слабый рост индекса Московской биржи, который весь месяц торговался возле уровня 2200 пунктов, завершив ноябрь на отметке 2175 пунктов, что лишь на 0,4% выше значений конца октября. «Хотя в ноябре рынок акций и остался на тех же позициях, что в конце октября, но многие компании возвращались к практике выплаты дивидендов»,— отмечает Андрей Макаров. По мнению директора департамента управления активами УК «Альфа-Капитал» Виктора Барка, инвесторы стали немного лучше относиться к рискам СВО и санкций, видя, что на уровне состояния экономики и финансов компаний ситуация явно не соответствует негативным прогнозам. Но отсутствие стабильного роста на рынке мешает возвращению инвестиций в такие фонды, отмечает он.

В таких условиях инвесторы нарастили вложения в самые консервативные фонды денежного рынка. За ноябрь чистый приток инвестиций в такие фонды составил 1,14 млрд руб., что почти в полтора раза выше результата октября. Данная группа фондов привлекает инвесторов отсутствием рыночного риска, так как зарабатывают они в основном на коротких операциях обратного репо. Вырос интерес пайщиков и к фондам смешанного типа. В такие фонды пайщики вложили 0,9 млрд руб., тогда как в предыдущем месяце инвесторы более активно выводили средства.

Управляющие ожидают возвращения интереса к фондам акций и облигаций. По мнению Виктора Барка, важное значение для рынка будет иметь заседание Банка России, по итогам которого, возможно, будет больше уверенности в скором продолжении цикла смягчения денежно-кредитной политики. Это окажет давление на доходности депозитов и поддержит цены облигаций. Даже в отсутствие сигналов от ЦБ о продолжении понижения ключевой ставки интерес к инвестициям будет восстанавливаться, так как текущие ставки по депозитам не удовлетворяют потребностям инвесторов. По словам директора по инвестициям компании «Росбанк Капитал» Ивана Лавриненко, пока ставки по депозитам не двузначные, они будут некритичны для рынка ПИФов.

Виталий Гайдаев