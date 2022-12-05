На маслозаводе «Мамруко» в Адыгее произошел пожар на площади 270 квадратных метров

В ауле Егерухай Кошехабльского района Адыгеи произошел пожар на площади 270 кв. м. Причиной пожара стало возгорание сушильной камеры, сообщали «Ъ-Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Адыгее.

Возгорание произошло около 17 часов. На место происшествия оперативно направили дежурные караулы трех пожарно-спасательных частей, оперативную группу ГУ МЧС по региону и местного пожарно-спасательного гарнизона.

На тушение подали семь пожарных стволов, создали два боевых участка, а также штаб пожаротушения. В ликвидации пожара задействовали 33 человека и 11 единиц техники. Угрозы распространения огня нет, подчеркнули в ведомстве.

Вечером 5 декабря в Краснодаре произошло возгорание в ресторане «Джентльмены удачи». Очевидцы сообщили, что перед возникновением пожара слышали несколько хлопков. Из здания эвакуировали 50 человек и 10 — спасли.

Татьяна Ручкина

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