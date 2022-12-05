Минобороны сообщило о гибели трех военных при атаке беспилотников ВСУ на российские аэродромы

Министерство обороны России сообщило, что сегодня, 5 декабря, утром вооруженные силы Украины нанесли удары реактивными беспилотниками по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. В результате атаки, по данным ведомства, трое военнослужащих погибли, еще четверо получили ранения.

«В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов»,— уточняются в пресс-релизе Минобороны (есть у «Ъ») последствия атаки.

По мнению представителей оборонного ведомства, украинская армия за счет атаки на аэродромы пыталась сорвать «боевую работу российской дальней авиации». Вопреки ударам по российским военным объектам, говорится в пресс-релизе, армии России удалось нанести массированный удар по оборонной и энергетической инфраструктуре Украины приблизительно в 15:00 мск.

Примерно в то же время на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, в связи с чем власти призвали жителей пройти в укрытия. Главы администраций украинских регионов также сообщили о работе ПВО.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в трансляции «Ъ».

Андрей Сапожников