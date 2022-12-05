Прелюдия к банкротству

Бизнесвумен Татьяна Фурса взыскала с ранее принадлежавшей ей агропромышленной фирмы «Рубин» из Горячего Ключа более 1,2 млрд руб. Это задолженность по кредитным договорам, которые бизнесвумен выкупила у Россельхозбанка. Эксперты не исключают, что действия госпожи Фурсы по выкупу долга направлены на установление контроля за процедурой банкротства «Рубина», которая может вскоре последовать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юристы считают, что получение Татьяной Фурсой основного пакета долга предприятия могут привести к установлению контроля за процедурой банкротства

Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Юристы считают, что получение Татьяной Фурсой основного пакета долга предприятия могут привести к установлению контроля за процедурой банкротства

Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск индивидуального предпринимателя Татьяны Фурсы к ООО «Агропромышленная фирма "Рубин"». В пользу истца взыскано более 1,2 млрд руб. по кредитным договорам, выкупленным у «Россельхозбанка». Определение опубликовано в арбитражной картотеке.

Согласно судебному акту, в 2008 году агрофирма «Рубин» заключила договор об открытии кредитной линии с ОАО «Россельхозбанк», в рамках которого ей был предоставлен кредит в размере 250 млн руб. под 16% годовых до 2018 года. Аналогичный кредитный договор на 170 млн руб. был заключен в 2010 году. Как следует из решения, в 2018 году банк уступил госпоже Фурсе права по этим договорам на общую сумму около 908 млн руб., плюс 300,5 млн руб. пеней за просрочку возврата заемных средств и 200 тыс. руб. госпошлины.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Агропромышленная фирма "Рубин"» зарегистрировано в 2000 году в станице Суздальской Горячего Ключа. Предприятие занимается выращиванием зерновых. Общество принадлежит кипрскому Astrea Trading Limited, 100-процентная доля которого обременена залогом в пользу Татьяны Фурсы. Госпожа Фурса полностью владела АПФ «Рубин» с 2014 до 2019 года, до этого собственником компании являлось ООО «Васюринский мясоперерабатывающий комбинат».

В конце октября этого года ИП Иван Кутков, владевший до 2019 года 45-процентной долей Васюринского МПК, обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с заявления о банкротстве АПК «Рубин» в связи с наличием перед ним неисполненных обязательств на 3,9 млн руб. Заявление принято к производству.

В конце ноября Татьяна Фурса взыскала с Васюринского МПК 8,3 млрд руб. задолженности. Текст решения еще не опубликован. По данным ЕГРЮЛ, ООО «Васюринский мясоперерабатывающий комбинат» в июне 2022 года исключено из реестра «в связи с наличием сведений, в отношении которых внесена запись о недостоверности». В конце ноября «Ъ-Кубань» сообщил, что ООО «Васюринский МПК» завило о недостаточности имущества и намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в 2019 году Татьяна Фурса владела 100-процентной долей МПК, которая перешла к ней от Сергея Фурсы. После этого собственником комбината стало кипрское Astrea Trading Limited.

В конце ноября один из федеральных телеканалов показал сюжет, в котором фермеры жаловались на Сергея Фурсу, сообщив, что он якобы замешан в отъеме у них имущества, в том числе с использование банкротных процедур. После этого председатель СКР Александр Бастрыкин поручил кубанскому главку ведомства провести проверку этой информации и поставил ее ход на личный контроль, сообщалось на сайте ведомства.

Связаться с госпожой Фурсой «Ъ-Кубань» не удалось, на телефонные звонки в агрофирме не отвечают.

Адвокат Роман Домащенко не исключает, что выкуп требований Россельхозбанка и получение основного пакета долга похожи на действия по установлению контроля за процедурой банкротства, которая может вскоре последовать.

Арбитражный управляющий Денис Васильев считает, что происходящее похоже на перераспределение активов через выкуп задолженности у банка. «Сложно сказать, что здесь преднамеренность, так как долг по кредитным договорам есть, это подтверждено решением суда. Но остается неясным, почему Россельхозбанк решил продать эту задолженность, а не стал сам взыскивать ее»,— рассказал господин Васильев.

Исполнительный директор УК «Помощь» Анна Ларина считает, что госпожа Фурса, предполагая будущее банкротство компании, предварительно взыскала задолженность, чтобы потом иметь возможность включиться в реестр требований кредиторов. «Меры по взысканию вполне своевременны. При этом имеется существенный риск того, что при рассмотрении требований бывшего владельца компании они могут быть понижены (субординированы) как компенсационное финансирование, предоставленное аффилированным лицом»,— резюмирует юрист.

Михаил Волкодав

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