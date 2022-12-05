Улица заменила интернет

После блокировки государством крупнейших интернет-площадок уральские рекламодатели стали чаще размещать наружную рекламу, рассказали эксперты АКАР Урал. Так, в октябре в Екатеринбурге были задействованы почти 6,3 тыс. рекламных поверхностей, а объем затрат на наружную рекламу превысил 100 млн руб. В целом с января по октябрь на нее в Екатеринбурге потратили на 10% больше, чем в 2021 году. Лидерами по объемам рекламы за январь — октябрь стали застройщики и маркетплейсы. Наибольший спад выявлен у кондитеров, политиков и продавцов автомобилей.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

В 2022 году рекламный рынок развернулся в сторону наружной рекламы, рассказали «Ъ-Урал» эксперты регионального представительства Ассоциации коммуникационных агентств (АКАР) Урал. По их мнению, свой ренессанс наружная реклама переживает в том числе из-за сложностей с рекламой в интернете, так как в марте для российских рекламодателей отключили крупнейшие площадки.

«Понятно, что отключили экстремистские социальные сети (соцсети Facebook и Instagram принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.— «Ъ-Урал»). Так, профит, который получил, например, Telegram, огромен — он в разы увеличил свои охваты. Свой кусок получили “Яндекс” и VK. Мы видим, что в апреле — мае случилась резкая паника, и реализация по всем направлениям, кроме “Яндекса” и VK, сильно упала, затем к сентябрю сегменты ТВ и наружной рекламы пришли в норму. Поэтому часть бюджета крупных компаний, которые больше нельзя потратить на Google и Facebook, могла перетечь в сегмент digital наружной рекламы, который сейчас очень сильно растет»,— рассказал член совета Гильдии маркетологов, директор медийного агентства AMG Сергей Балакирев.

По данным АКАР Урал, в октябре в Екатеринбурге было задействовано почти 6,3 тыс. рекламных поверхностей, что на 7,3% выше показателей марта (тогда был зафиксирован минимальный показатель — около 5,9 тыс.). Операторы стали увеличивать число конструкций в Екатеринбурге, в том числе цифровых. Как пояснили управляющие партнеры РГ «Арифметика» Татьяна Курилович и Евгения Ильиных, digital-конструкции становятся более популярными среди рекламодателей, так как их контент можно очень быстро запускать и менять. «И в целом компании, любившие рекламу в интернете за ее оперативность и измеряемость, поняли, что и в наружке сейчас активно происходит автоматизация, ускорение процессов, появляется возможность измерения аудитории»,— отметила госпожа Курилович.

Объемы затрат на наружную рекламу в Екатеринбурге в октябре превысили 100 млн руб., что выше показателей начала 2022 года на 15 млн руб. Самое сильное падение за год было зафиксировано в мае (на 23% меньше, чем в октябре). «Это связано с тем, что с апреля по июнь федеральные бренды сокращали бюджеты и пересматривали макеты. Местные же заказчики продолжали сохранять объемы»,— рассказала госпожа Ильиных.

«Некоторые федеральные и иностранные игроки ушли. Например, мы видим процент роста по мебельщикам (48,6%). Нас покинула Ikea, и наши мебельщики резко, получив высвободившуюся часть аудитории, пытаются ее ухватить. И поскольку в медиа-стратегии Ikea есть наружная реклама, новые компании следуют за этим трендом. Это вполне ожидаемая история на рынке: мы осознаем, по каким причинам падает или растет тот или иной сегмент»,— пояснил Сергей Балакирев.

В целом за 2022 год на наружную рекламу в Екатеринбурге потратили 906,6 млн руб., что на 10% выше, чем в 2021 году. Драйверами рынка стали застройщики, потратившие на наружную рекламу 151 млн руб., интернет-ресурсы и услуги (132,3 млн руб.), а также оптово-розничная торговля (123,5 млн руб.).

Наибольшую динамику роста по объему затрат на наружную рекламу за год показали алкогольные напитки (рост в 181,4%), корпоративная реклама (115%), медицина (114%). Самый серьезный спад по объему наружной рекламы был отмечен в сегменте кондитерских изделий (падение на 99,8%), политической рекламы (81,9%). Кроме того, серьезно снизились объемы рекламы автомобилей и сервиса — на 48,5%.

Диана Сунагатуллина