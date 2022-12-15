Грант на страже труда

Профсоюз работников здравоохранения России подвел итоги первого этапа реализации президентского гранта «Защита трудовых прав работников здравоохранения на достойную оплату и условия труда». За текущий год эксперты профсоюза успели провести 228 проверочных мероприятий в 116 учреждениях здравоохранения, которые позволили выявить более 44 тыс. нарушений по правовым вопросам и более 14 тыс. нарушений по вопросам охраны труда и обеспечения работников страховыми выплатами. Проверки прошли в медицинских организациях нескольких регионов страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Домников, председатель профсоюза работников здравоохранения РФ

Анатолий Домников, председатель профсоюза работников здравоохранения РФ



История организации

Профсоюз работников здравоохранения России — отраслевая профсоюзная организация, созданная еще в 1990 году и с тех пор стоящая на защите трудовых и социальных прав медицинских работников. Его становление пришлось на непростые годы смены эпох и социально-экономической формации России. Сейчас в нем состоят более 2,2 млн человек — работников системы учреждений здравоохранения, научных центров, аптечных, санаторно-курортных и других организаций, а также обучающихся в высших и средних специальных учебных заведениях.

Основные приоритетные направления деятельности профсоюза и его 83 организаций — представительство и защита трудовых, профессиональных прав и интересов своих членов. В частности, именно профсоюз работников здравоохранения в 2009 году инициировал подписание с Минздравом Отраслевого соглашения. Оно включало в себя вопросы регулирования условий оплаты труда, повышения квалификации работников, мер социальной поддержки, условий и охраны труда, развития социального партнерства. Эти важнейшие вопросы и сейчас влияют на кадровую стабильность, престиж профессии медика и в конечном счете на качество оказания медицинской помощи. Осенью 2014 года профсоюз участвовал в разрешении ситуации, которая была вызвана нарушениями трудовых прав работников при осуществлении мероприятий, связанных с сокращением штатов, так называемой оптимизацией здравоохранения. Вместе с Минздравом и департаментом здравоохранения Москвы профсоюзу удалось создать процедуры, благодаря которым кадровая оптимизация в отрасли стала предметом дискуссии между общественными организациями и административными инстанциями. Наконец, нельзя не отметить, что именно благодаря настойчивости профсоюзов президент страны поставил перед правительством задачу утверждения базовых окладов по профессиональным квалификационным группам, которые должны стать основой этой системы гарантий. Постоянную борьбу за трудовые права медицинских работников ведут и все региональные подразделения профсоюза.

Главная забота профсоюза — обеспечение справедливой оплаты труда работников, ведь достойная зарплата позволяет качественно трудиться, препятствует профессиональному выгоранию. В этом уверен председатель профсоюза работников здравоохранения Анатолий Домников. Ситуация еще далека от идеальной, поскольку в стране нет единого подхода к оплате труда.

«В России количество систем оплаты труда медработников равно числу регионов и даже больше. Мы анализировали проблему с Минздравом и Минтрудом, и выяснилось, что губернаторы ряда субъектов РФ дали возможность разрабатывать системы оплаты труда и отдельным медучреждениям. В результате зарплаты врачей, работающих в разных субъектах РФ, выполняющих одни и те же обязанности, имеющих одинаковую нагрузку, могут отличаться в три-четыре раза и более. Это не устраивает профсоюз»,— подчеркнул Анатолий Домников.

Повышение доходов медработников позволило бы сократить дефицит кадров в отрасли, решить сопутствующие проблемы, например преодолеть профессиональное выгорание специалистов. По данным опроса, проведенного отраслевым профсоюзом в Башкирии, примерно 52,7% респондентов оценивают свое эмоциональное состояние ниже удовлетворительного. Среди основных причин усталости медики называют напряженность труда, объем и интенсивность работы, нехватку времени — 21,8%, об эмоциональном напряжении от работы с людьми сказали 21,7% опрошенных. 12% опрошенных медиков отметили, что недостаточные внимание и поддержка со стороны работодателя тоже влияют на их усталость.

Президентский грант

Для того чтобы вывести деятельность профсоюза в части защиты трудовых прав работников системы здравоохранения на новый уровень, в 2021 году организация подала заявку на президентский грант. Фонд президентских грантов был учрежден распоряжением президента от 19 февраля 2018 года №32-рп «Об обеспечении в 2018 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина». Задача фонда — поддержать развитие социально значимых проектов на территории страны, оказывая наилучшим из них финансовую поддержку. Грантовая поддержка может быть предоставлена НКО, которые реализуют социально значимые проекты, а также проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина и участвуют в развитии институтов гражданского общества. За пять лет с момента своего основания фонд поддержал почти 22 тыс. социальных проектов и выделил на них больше 45 млрд руб.

Профсоюз работников здравоохранения РФ оказался в числе нескольких сотен проектов, которые выиграли президентские гранты в 2022 году по направлению «Защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных». Главные цели гранта — выявить нарушения требований трудового законодательства и требований, касающихся обеспечения безопасных условий и охраны труда в учреждениях государственной системы здравоохранения. Еще одна цель — проверить выполнения требований указа президента от 6 мая 2020 года №313 по предоставлению работникам единовременных страховых выплат в случае заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Согласно этому указу, напомним, врачи, средний и младший медицинский персонал, водители автомобилей скорой медицинской помощи, непосредственно работающие с пациентами, у которых подтверждено инфицирование коронавирусной инфекцией в результате выполнения ими трудовых обязанностей, обеспечиваются дополнительными страховыми выплатами. Выплаты производит Фонд социального страхования за счет средств федерального бюджета. Страховыми случаями, при которых производится единовременная страховая выплата, являются: причинение вреда здоровью медработника с развитием у него заболеваний или осложнений, вызванных лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией, но не приведших к инвалидности, стойкая утрата трудоспособности, приведшая к инвалидности в результате развития осложнений после перенесенного заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, или смерть медицинского работника в результате инфицирования коронавирусной инфекцией при исполнении своих трудовых обязанностей. Размер единовременной выплаты составляет 68,8 тыс. руб. За более тяжкие последствия болезни вплоть до смерти медика предусмотрены выплаты до 2,7 млн руб. По данным Минздрава, за все время получили выплаты за борьбу с COVID-19 1,3 млн медиков. Чтобы профинансировать предоставление доплат, правительство направляло несколько траншей из федерального бюджета, последний из которых — 68,56 млрд руб.— был выделен в октябре 2021 года. На страхование медиков в последний раз, в мае 2022-го, из федерального бюджета ушло 10,5 млрд руб., а общая сумма страховых выплат в текущем году превысила 20 млрд руб. В 2020 году на эти же цели было направлено 31,75 млрд руб., в 2021 году — 22,2 млрд руб. При этом уже на первом этапе начисления единовременных выплат были выявлены многочисленные нарушения, о которых подробно писали СМИ.

Чтобы реализовать грант, профсоюз разработал отдельную процедуру проверочных мероприятий по выявлению случаев несоблюдения требований законодательства с помощью проверочных листов. Проверочные листы представляют собой список вопросов, ответы на которые позволяют определить, соблюдает ли работодатель обязательные требования законодательства в области охраны труда и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Для своих проверок профсоюз разработал два вида проверочных листов — «Соблюдение норм трудового законодательства в учреждениях здравоохранения» и «Обеспечение условий и охраны труда в медицинских организациях, включая работающих с новой коронавирусной инфекцией». Каждая из тем проверок содержала в соответствующем проверочном листе вопросы, которые требовалось рассмотреть с участием представителей медицинской организации, и ссылки на законодательство, в рамках которого работодателем должны выполняться те или иные требования нормативных правовых актов. В тематических проверочных листах было проведено выделение вопросов по соответствующим разделам, которые касались как общих подходов к соблюдению в медицинской организации установленных законодательством требований, так и реализации отдельных требований в отношении медицинских работников и немедицинских работников, обеспечивающих медицинскую деятельность (административный персонал, инженерно-технические службы и персонал рабочих профессий, включая водителей и др.).

С начала года и старта реализации гранта профсоюз провел 228 проверок в 116 учреждениях здравоохранения, в ходе которых было выявлено более 44 тыс. нарушений по правовым вопросам и более 14 тыс. нарушений по вопросам охраны труда и обеспечения работников страховыми выплатами. Проверки прошли в медицинских учреждениях по всей России, в частности в Татарстане, Краснодарском и Ставропольском краях, Севастополе, Калужской, Курской, Курганской, Оренбургской, Саратовской и Тамбовской областях.

Статистика нарушений трудовых прав

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Нарушения трудовых прав медицинских работников, которые обнаружил профсоюз, можно разделить на три категории. Первая из них — это группа нарушений, связанных с невыполнением норм трудового законодательства, в числе которых и слабая подготовка специалистов кадровых и других служб учреждений здравоохранения, и отсутствие постоянного контроля (надзора) со стороны государственных надзорных органов и ведомственного контроля в здравоохранении, и недостаточная роль и значимость общественного контроля. Кроме того, к этой группе нарушений можно отнести недостаточную ответственность работодателей за соблюдением норм трудового законодательства и требований охраны труда и отсутствие контроля со стороны органов управления здравоохранением в субъектах РФ за уровнем профессиональной подготовки руководителей учреждений здравоохранения и кадровых служб. Во второй группе — нарушения, связанные со спецификой работы в системе здравоохранения, в перечень которых входят значительная нагрузка на медицинских работников, непрестижность работы, отсутствие реального механизма роста социально-экономического положения работников в виду постоянного недофинансирования отрасли, несовершенство законодательства, регулирующего вопросы страхования медицинских работников при исполнении ими своих трудовых функций. Наконец, третья категория — нарушения, связанные с работой учреждений здравоохранения в условиях чрезвычайных ситуаций и (или) в режиме повышенной готовности. К ним относятся такие нарушения, как несовершенство действующего законодательства, регулирующего трудовые отношения медицинских работников, и отсутствие норм, предусматривающих особенности регулирования трудовых отношений в системе здравоохранения в условиях чрезвычайных ситуаций и (или) работы в режиме повышенной готовности.

При подсчете числа нарушений профсоюз установил, что чаще всего в их числе фигурировали такие вопросы, как отсутствие дополнительных соглашений на работу в порядке статьи 60.2 ТК РФ и отсутствие оформления приказа на дополнительную работу. Число таких нарушений, обнаруженных экспертами профсоюза, составило более 29 тыс. На втором месте — отсутствие в трудовых договорах обязательных сведений (условий оплаты труда, режима рабочего времени, гарантий и компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, условий труда на рабочем месте; более 5 тыс. нарушений), на третьем — отсутствие ознакомления работников с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью, коллективным договором (более 4 тыс. нарушений).

Предложения профсоюза

По результатам своих проверочных мероприятий профсоюз не только выдал конкретным учреждениям здравоохранения представления об устранении выявленных нарушений, но и разработал ряд рекомендаций для совершенствования российского законодательства, в том числе внесения изменений в Трудовой кодекс РФ, федеральный закон от 12 января 1996 года №10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», федеральный закон от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а также с помощью разработки ряда новых нормативных правовых документов.

В частности, по мнению профсоюза, учитывая наличие неустранимых потенциально вредных или опасных факторов производственной среды и трудового процесса в условиях труда при осуществлении трудовой деятельности медицинских работников (биологический и другие), а также бюджетного финансирования предоставляемых гарантий и компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях труда медицинским работникам необходимо на уровне правительства России рассмотреть вопрос об установлении единых размеров компенсационных выплат независимо от результатов специальной оценки условий труда.

Также требуется установить особенности проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах немедицинских работников, обеспечивающих медицинскую деятельность (административный персонал, инженерно-технические службы и персонал рабочих профессий, включая водителей и др.), включая работников с немедицинским образованием в организациях, отделениях, кабинетах, в которых осуществляется медицинская помощь пациентам с инфекционными заболеваниями.

По мнению профсоюза, чтобы установить на государственном уровне гарантии по обязательному страхованию медработников при исполнении ими трудовых обязанностей, необходимо как можно оперативнее на уровне правительства России разработать и утвердить нормативный правовой акт, предусматривающий перечень должностей, подлежащих обязательному страхованию медицинских, фармацевтических и иных работников, выполняющих работы, связанные с угрозой их жизни и здоровью.

Кроме того, по мнению профсоюза, необходимо создать отраслевую систему управления охраной труда с возможностью ежегодного финансового обеспечения затрат на выполнение обязанностей работодателей по созданию безопасных условий и охраны труда, установленных статьей 214 Трудового кодекса, а также ужесточение наказания в части увеличения административного штрафа на должностных лиц за нарушения трудового законодательства и требований охраны труда.

Как подчеркнул Анатолий Домников, проблемы, которые поставил перед собой профсоюз, берясь за грантовый проект, касаются большой группы медицинских — и не только медицинских — работников системы здравоохранения. «Это больше 400 тыс. человек. Проблемы касаются и охраны труда и здоровья наших работников, и разной оплаты одинаковой работы в разных субъектах России (над чем профсоюз давно и принципиально работает), и в целом низкого уровня правовой защищенности работников при большом количестве нарушений их трудовых прав. Мы эти вопросы решаем и в повседневном, обычном режиме, и сейчас акцентируем их в рамках президентского гранта»,— отметил он.

Елена Петрова