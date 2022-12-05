В Татарстане «Тюбетей Tower» построят к середине 2023 года

Строительство «Тюбетей Tower» в Тетюшском районе Татарстана планируется завершить к середине 2023 года. К концу этого года будет благоустроена территория вокруг объекта, сообщил глава республиканского госкомитета по туризму Сергей Иванов.

По его словам, всего на благоустройство территории из федерального и регионального бюджетов выделят около 700 млн руб. «Там будет создан бизнес-центр, будет обустроена площадка для автокараванеров, тропиночно-прогулочная сеть, амфитеатр для мероприятий и малые архитектурные формы»,— сказал господин Иванов. Он считает, что это увеличит время пребывания туристов в Тетюшском районе.

Как сообщал «Ъ-Казань», изначально «Тюбетей Tower» предложил строить в Казани пермский инвестор Рашид Габдуллиным, но городские власти затем отказались от этой идеи. В итоге в Татарстане решили строить этот объект с другим инвестором.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"