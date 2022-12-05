Процентные ставки по вкладам в российских банках продолжают расти

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде ноября увеличилась до 7,3%, показал мониторинг ЦБ. Ставки в банках растут шестую декаду подряд.

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Наиболее значительно по сравнению со второй декадой ноября выросли ставки по долгосрочным вкладам (от года).

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Расчет средней максимальной ставки произведен на основе данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка «Открытие», Райффайзенбанка, Тинькофф-банка, Промсвязьбанка и Совкомбанка.