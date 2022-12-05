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Коммерсантъ FM
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Процентные ставки по вкладам в российских банках продолжают расти

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Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде ноября увеличилась до 7,3%, показал мониторинг ЦБ. Ставки в банках растут шестую декаду подряд.

Наиболее значительно по сравнению со второй декадой ноября выросли ставки по долгосрочным вкладам (от года).

Расчет средней максимальной ставки произведен на основе данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка «Открытие», Райффайзенбанка, Тинькофф-банка, Промсвязьбанка и Совкомбанка.

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