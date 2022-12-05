Бетонную эстакаду возведут в Александровском парке для проекта «Путь Петра»

В Александровском парке на Петроградской стороне согласовывают «временную железобетонную эстакаду». На ней пройдет пешеходная набережная Кронверкского потока, пишет «Деловой Петербург».

Эстакада повторит очертание Кронверкского протока. До последнего времени здесь располагалась не сильно благоустроенная пешеходная тропа. В ходе строительства сохранят деревья ценных пород и вырубят самосевные. Работы проводятся с сентября, ими занимается АО «ПО «Возрождение».

Будущий маршрут проекта «Путь Петра» начнется от Нахимовского училища, пройдет по Петровской набережной, где расположен домик Петра I, после пересечет Троицкую площадь и выйдет к Кронверкской набережной. Перед Артиллерийским музеем он повернет направо и пройдет по берегу протока вдоль территории Северо–Западного филиала Российского государственного университета правосудия. Завершится маршрут в Александровском парке возле комплекса «Мини–город» с макетами известных петербургских памятников.

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