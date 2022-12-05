Путин подписал закон о продлении на Кубани эксперимента по курортному сбору до 2025 года

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который продлевает до 31 декабря 2024 года срок проведения эксперимента по взиманию курортного сбора, а также включает в него Санкт-Петербург и федеральную территорию Сириус. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Эксперимент по курортному сбору проводился с 1 мая 2018 года в Краснодарском, Алтайском и Ставропольском краях, а также в Крыму (позже вышел из эксперимента). Его срок должен был закончиться 31 декабря текущего года. Теперь же он продлен на два года. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Документ о продлении сроков внесла в парламент в апреле 2022 года дума Ставропольского края. Изначально планировалось продлить эксперимент до 1 января 2028 года, но правительство РФ предложило сделать это пока только на два года и распространить эксперимент на Санкт-Петербург и Сириус.

23 ноября Госдума приняла документ во втором и третьем чтениях. Размер и начало взимания курортного сбора регионы установят самостоятельно.

Татьяна Ручкина

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