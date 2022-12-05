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Изучается мнение волгоградцев о переименовании города в Сталинград

Волгоградские власти приступили к изучению общественного мнения по вопросу переименования города в Сталинград. В первом заседании общественного совета принял участие губернатор Андрей Бочаров.

Глава региона отдельно подчеркнул, что изучение общественного мнения является предварительным. Общественные совет должен изучить мнение жителей и представить полученные результаты общественности. «Решение о переименовании должно приниматься только на основании позиции жителей», - отметил господин Бочаров.

Предложение вернуть Волгограду наименование Сталинград поступило на заседании пленума областного совета ветеранов.

Марина Ковалева

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