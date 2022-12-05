Ростовские гандболистки одержали победу над звенигородской «Звездой»

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» победил в матче с командой «Звезда» со счетом 28:25. Игра прошла в рамках OLIMPBET Суперлиги 2022/23 на домашнем поле соперниц в Звенигороде, сообщает пресс-служба клуба.

Перед состязанием «Ростов-Дон» занимал второе место в турнирной таблице, а «Звезда» — пятое.

Первый гол забили ростовчанки на 4-й минуте матча. Ответный мяч попал в ворота донской команды на 6-ой минуте. У «Ростов-Дона» было небольшое преимущество, но хозяйки площадки не давали гостьям нарастить отрыв в счете. Первый тайм завершился со счетом 12:13.

Во второй половине встречи звенигородки удерживали равный счет вплоть до 35-ой минуты. После результативных атак ростовской команды, разрыв в счете увеличился. Ростовчанкам удалось удержать его до конца игры.

Ранее сообщалось о победе «Ростов-Дона» в матче с ижевским «Университетом».

Анастасия Назарова