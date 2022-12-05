Отменены торги по продаже заводов «Юга Сибири» за 12,5 млрд рублей

Торги по продаже маслоэкстракционных заводов (МЭЗ) обанкротившегося холдинга «Юг Сибири» в Алтайском крае и Омской области отменены. Сообщение об этом организатор торгов – ООО «Бизнес клуб “Империум”» – опубликовал 5 декабря, в день завершения приема заявок.

«Торги отменены 2 декабря по распоряжению конкурсного управляющего», – говорится в сообщениях организатора.

Активы холдинга в Алтайском крае (принадлежат ООО «Юг Сибири») и Омской области (ООО «Продэкс-Омск») были выставлены на аукционы двумя лотам на общую сумму около 12,5 млрд руб. Барнаульский и Бийский МЭЗы и незалоговое имущество «Юга Сибири» предлагались по начальной цене 9,07 млрд руб.; омский МЭЗ и другие активы «Продэкс-Омск» – за 3,43 млрд руб. Эти суммы вдвое превышают последнюю экспертную оценку активов, которая проводилась по состоянию на октябрь 2021 года. Общая мощность по переработке подсолнечника трех заводов холдинга «Юг Сибири» — 1450 т в сутки. «Продэкс-Омск» также может ежесуточно перерабатывать 390 т рапса. Мощности маслоэкстракционных заводов в 2018 году были сданы в аренду санкт-петербургской ГК «Благо» (ТМ «Дары Кубани», «Благо» и др.). Интерес к покупке заводов «Юга Сибири» ранее проявляли крупнейшие игроки рынка: группы компаний «Благо», «Русагро», «Эфко» и «Содружество».

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Дарья Решетникова