«Автомобилист» уверенно проехал экватор

6 декабря хоккейная команда «Автомобилист» в Екатеринбурге начнет домашнюю серию, в рамках которой встретится с «Металлургом» (Магнитогорск), «Трактором» (Челябинск), «Адмиралом» (Владивосток) и «Сибирью» (Новосибирск). Свердловский клуб сыграл больше половины матчей регулярного чемпионата КХЛ (37 из 68) и закрепился на лидирующей позиции в турнирной таблице Восточной конференции. До начала игр плей-офф Кубка Гагарина осталось три месяца, и игроки «Автомобилиста» признаются, что уже ощущают себя топ-командой.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Хоккейный клуб «Автомобилист» возвращается в Екатеринбург после победной выездной серии. 2 декабря команда в Астане всухую обыграла местный «Барыс» со счетом 0:2. С начала сезона это третья победа свердловчан в четырех матчах с казахстанцами. 4 декабря клуб в Магнитогорске обыграл местный «Металлург» 1:2, пропустив гол в свои ворота на первой минуте матча, но забив две шайбы в ответ в конце первого и в конце второго периодов.

Всего с начала сентября «Автомобилист» провел 37 из 68 матчей регулярного чемпионата КХЛ сезона 2022/2023. За это время команда записала на свой счет 55 очков, благодаря чему смогла занять лидирующую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

Ближайший соперник на Востоке — магнитогорский «Металлург» с 52 очками, на третьем месте — «Сибирь» с 51 очком. В общей таблице чемпионата «Автомобилист» расположился на второй строчке, уступив только питерскому СКА (65 очков), третье место занял московский ЦСКА (53).

Уральской команде удается удерживать высокие позиции, в том числе благодаря усилению новым игроком и возвращению ее лидеров из лазарета. В ноябре «Автомобилист» заключил контракт с российским нападающим Даниилом Тарасовым. Соглашение рассчитано до 30 апреля 2024 года. Первым матчем форварда за новый клуб стала игра с «Салаватом Юлаевым» 25 ноября в Уфе. Тогда нападающий отметился первым голом. «До этого Даниил Тарасов здорово играл в “Динамо”, приносил пользу команде. Это игрок, который может забить гол,— рассказал главный тренер “Автомобилиста” Николай Заварухин.— Мы знаем его как опытного быстрого хоккеиста. Надеюсь, он будет прибавлять от игры к игре».

28 ноября к команде подключился олимпийский чемпион 2018 года и двукратный чемпион мира Сергей Широков, с которым клуб заключил двухлетний контракт в мае. Он находился в списке травмированных с середины октября.

Новую домашнюю серию «Автомобилист» начнет 6 декабря матчем с «Металлургом». Команды уже трижды встречались с начала сезона, пока счет в серии 2:1 в пользу свердловчан. 8 декабря клуб примет челябинский «Трактор». Это станет их третьей совместной игрой (счет серии 1:1). После этого регулярный чемпионат КХЛ прервется на проведение Кубка Первого канала, который пройдет с 15 по 18 декабря в Москве. Но уже 19 декабря «Автомобилист» примет в Екатеринбурге «Адмирал» из Владивостока, которому в октябре проиграл со счетом 1:2, а 21 декабря — «Сибирь», с которой встречался уже трижды (счет в серии 2:1 в пользу свердловчан).

До игр плей-офф Кубка Гагарина остается три месяца. Пока в команде не рискуют делать прогнозы о своем участии в них. «Мы находимся на вершине Восточной конференции, но здесь сумасшедшая конкуренция, несколько команд идут следом за нами. Плотность очень велика. И мы доказали, что можем быть топ-командой»,— подметил защитник «Автомобилиста» Ник Эберт. Но при этом, по его словам, игрокам есть над чем работать.

1 декабря игрок первого звена «Автомобилиста» Ник Эберт впервые в карьере был признан лучшим защитником месяца. В ноябре он провел 10 матчей, забил пять голов, в том числе два победных, отдал семь результативных передач и заблокировал семь бросков. 23 ноября в матче с «Трактором» Ник Эберт забросил самую позднюю шайбу в своей карьере — за 0,016 минуты до финальной сирены, сравняв счет и переведя игру в овертайм, где «Автомобилист» одержал победу (2:3ОТ).

«Нам предстоит еще вторая половина чемпионата и хочется доказать, что мы не растеряем свои позиции и будем становиться только лучше. Будем продолжать совершенствовать свою игру и упорно работать»,— пояснил господин Эберт.

Катерина Якушева