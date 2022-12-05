Российские шахматисты смогут выступать под флагом FIDE до 2024 года

Шахматисты из России и Белоруссии могут выступать под флагом Международной шахматной федерации (FIDE) до 1 января 2024 года. Соответствующее решение принял совет FIDE, сообщает пресс-служба организации.

Предыдущее разрешение для спортсменов двух стран действовало до 31 декабря. «Право играть под флагом FIDE предоставляется до 1 января 2024 года, если не будет принято иное решение. По истечении этого срока при отсутствии других запросов игрок будет автоматически возвращен в предыдущую федерацию»,— уточнили в FIDE.

В феврале федерация сообщила, что не будет проводить в России и Белоруссии шахматные соревнования и мероприятия под своей эгидой. В марте совет FIDE запретил сборным России и Белоруссии участвовать в своих соревнованиях. Несмотря на ограничения для спортсменов, в августе Аркадий Дворкович был переизбран на пост президента FIDE. Он возглавляет организацию с 2018 года.

Подробности — в материале «Ъ» «Аркадий Дворкович разыграл президентскую партию».

Лаура Кеффер