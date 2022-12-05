ЦБ: малый бизнес отказывается от кредитов из-за неопределенности перспектив

Российский малый бизнес отказывается от уже одобренных банками кредитов, заявил член совета директоров Центробанка (ЦБ) Михаил Мамута. По его словам, бизнес идет на это из-за «недостаточной определенности своих перспектив».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мамута

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Михаил Мамута

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Господин Мамута обсудил эту тему по видеоконференции на совете регионов «Опора России» в Сочи. Он заявил, что с 2021 по 2022 год портфель малого бизнеса вырос на 30%. Он утверждает, что банки сохраняют интерес к выдаче кредитов для малого бизнеса.

«Мы видим, что сейчас складывается немножко такая парадоксальная ситуация, но какая есть, такая есть: сам малый бизнес отказывается от ранее одобренных кредитов. Связано это с недостаточной определенностью и неточным пониманием своих перспектив»,— уверяет он (цитата по «Прайму»).

Как показал октябрьский опрос экс-омбудсмена МСП Анастасии Татуловой, выручка малого и среднего бизнеса резко упала после объявления частичной мобилизации: с этим столкнулись почти 70% предпринимателей. В октябре индекс деловой активности МСП в России снижался два месяца подряд, составив 48,5 пункта.

Подробности — в материале «Ъ» «Малый бизнес растерял продажи и кадры».