В Кантемировке Воронежской области взорвался газ в жилом доме, пострадал один человек

В райцентре Кантемировка Воронежской области произошел взрыв газового баллона в трехэтажном жилом доме. В результате инцидента пострадал жилец дома, он находится в состоянии средней степени тяжести. Также в здании было выбито несколько стекол. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Произошла разгерметизация газового баллона»,— объяснили причину инцидента в облправительстве. Там подчеркнули, что причина чрезвычайного происшествия исключительно в бытовой плоскости». В облправительстве заверили, что пострадавшему «оказывается вся необходимая медицинская помощь», а «остальным жителям дома будет оказана поддержка».
UPD: В правительстве Воронежской области сообщили, что пострадавшему в Кантемировке мужчине медицинская помощь была оказана на месте, а затем он сам отказался от госпитализации.
Это четвертый случай взрыва газа в регионах России за последние сутки
Аналогичные инциденты произошли в Ярославле, Нижневартовске, Заволжье. В Нижневартовске результате взрыва всего пострадали 15 человек, из которых шестеро скончались. В других случая пострадавших не было.