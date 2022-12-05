В Кантемировке Воронежской области взорвался газ в жилом доме, пострадал один человек

В райцентре Кантемировка Воронежской области произошел взрыв газового баллона в трехэтажном жилом доме. В результате инцидента пострадал жилец дома, он находится в состоянии средней степени тяжести. Также в здании было выбито несколько стекол. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

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«Произошла разгерметизация газового баллона»,— объяснили причину инцидента в облправительстве. Там подчеркнули, что причина чрезвычайного происшествия исключительно в бытовой плоскости». В облправительстве заверили, что пострадавшему «оказывается вся необходимая медицинская помощь», а «остальным жителям дома будет оказана поддержка».

UPD: В правительстве Воронежской области сообщили, что пострадавшему в Кантемировке мужчине медицинская помощь была оказана на месте, а затем он сам отказался от госпитализации.

Это четвертый случай взрыва газа в регионах России за последние сутки

Аналогичные инциденты произошли в Ярославле, Нижневартовске, Заволжье. В Нижневартовске результате взрыва всего пострадали 15 человек, из которых шестеро скончались. В других случая пострадавших не было.

Сергей Калашников

Фотогалерея Последствия мартовского взрыва газа в многоквартирном доме в Воронеже Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 12 марта примерно в 3 часа 30 минут из-за «хлопка газо-воздушной смеси» начался пожар в девятиэтажном доме №88 на улице Хользунова в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев По данным прокуратуры региона, в результате происшествия обрушились перекрытия между двумя этажами здания, погибли два человека, еще 113 были эвакуированы Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев В ГУ МЧС по Воронежской области уточнили, что из-за взрыва газо-воздушной смеси обрушились перекрытия между третьим и четвертым этажами на площади порядка 20 кв. м, наблюдалось горение на 120 кв. м Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Во время эвакуации 27 человек пришлось выводить в масках спасаемого. Погибшие находились в квартирах, в которых произошло обрушение. В 5.13 ведомство ликвидировало открытое горение, началась разборка-проливка пострадавших помещений Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Воронежское управление СКР возбудило уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности двум лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ, до четырех лет лишения свободы) после взрыва газа в многоэтажном доме Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев По данным СКР, погибли мужчина 1991 года рождения и женщина 1934 года рождения, проживающие в двух жилых помещениях. Остальные жители дома были эвакуированы. Сейчас продолжается осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, устанавливаются виновные Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Также планируется оценить действия должностных лиц, ответственных за организацию газоснабжения и техобслуживание в жилых помещениях Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что региональные власти намерены «финансово поддержать» пострадавших из-за взрыва газа в доме №88 на улице Хользунова в областном центре. Об этом господин Гусев сообщил в своем Telegram-канале. Точные суммы власти назовут позднее. «По финансовой поддержке. Она обязательно будет. Взяли немного времени просчитать ущерб и изучить категории пострадавших»,— написал господин Гусев Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Также губернатор сообщил о планах по восстановлению дома, где пострадал только один подъезд. Работы, по ожиданиям господина Гусева, могут занять около месяца Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев «Проектировщики в кратчайшие сроки подготовят техническое решение по восстановлению дома. Подобные многоэтажки мы уже восстанавливали. Работы могут занять около месяца. Но вместе с тем, параллельно ждем экспертного заключения, можно ли вообще приступить к работам. Узнаем об этом оперативно. Ремонт людям оплатим»,— заверил глава региона Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Следующая фотография 1 / 10 12 марта примерно в 3 часа 30 минут из-за «хлопка газо-воздушной смеси» начался пожар в девятиэтажном доме №88 на улице Хользунова в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев По данным прокуратуры региона, в результате происшествия обрушились перекрытия между двумя этажами здания, погибли два человека, еще 113 были эвакуированы Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев В ГУ МЧС по Воронежской области уточнили, что из-за взрыва газо-воздушной смеси обрушились перекрытия между третьим и четвертым этажами на площади порядка 20 кв. м, наблюдалось горение на 120 кв. м Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Во время эвакуации 27 человек пришлось выводить в масках спасаемого. Погибшие находились в квартирах, в которых произошло обрушение. В 5.13 ведомство ликвидировало открытое горение, началась разборка-проливка пострадавших помещений Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Воронежское управление СКР возбудило уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности двум лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ, до четырех лет лишения свободы) после взрыва газа в многоэтажном доме Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев По данным СКР, погибли мужчина 1991 года рождения и женщина 1934 года рождения, проживающие в двух жилых помещениях. Остальные жители дома были эвакуированы. Сейчас продолжается осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, устанавливаются виновные Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Также планируется оценить действия должностных лиц, ответственных за организацию газоснабжения и техобслуживание в жилых помещениях Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что региональные власти намерены «финансово поддержать» пострадавших из-за взрыва газа в доме №88 на улице Хользунова в областном центре. Об этом господин Гусев сообщил в своем Telegram-канале. Точные суммы власти назовут позднее. «По финансовой поддержке. Она обязательно будет. Взяли немного времени просчитать ущерб и изучить категории пострадавших»,— написал господин Гусев Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Также губернатор сообщил о планах по восстановлению дома, где пострадал только один подъезд. Работы, по ожиданиям господина Гусева, могут занять около месяца Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев «Проектировщики в кратчайшие сроки подготовят техническое решение по восстановлению дома. Подобные многоэтажки мы уже восстанавливали. Работы могут занять около месяца. Но вместе с тем, параллельно ждем экспертного заключения, можно ли вообще приступить к работам. Узнаем об этом оперативно. Ремонт людям оплатим»,— заверил глава региона Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Смотреть

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