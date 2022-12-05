Песков о контактах с МАГАТЭ по зоне безопасности Запорожской АЭС: главное — прекратить обстрелы

Украине нужно прекратить обстрелы Запорожской АЭС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что Россия продолжает обсуждать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) ситуацию на станции.

«Мы продолжаем наши контакты с МАГАТЭ. И будем продолжать их дальше. Самое главное — это прекратить чреватые огромной опасностью обстрелы украинскими вооруженными силами территории АЭС»,— сказал он во время пресс-колла.

5 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о переходе Запорожской АЭС в российскую юрисдикцию. Станцией управляет «Росэнергоатом», «дочка» «Росатома». На прошлой неделе в компании отрицали возможность сдачи ЗАЭС. Украинская сторона утверждала, что видит признаки вывода российских войск с территории станции.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер