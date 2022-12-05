Александр Бастрыкин заинтересовался делом о взрыве газа в жилом доме в Ярославле

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил руководителю ярославского СК Анатолию Щурову представить доклад об обстоятельствах травмирования граждан в результате хлопка бытового газа в жилом доме на улице Кузнецова в Ярославле. Региональные следственные органы переквалифицировали статью.

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Ранее по факту взрыва было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). После осмотра места происшествия установлено, что одному из жильцов дома причинен тяжкий вред здоровью. В результате чего, уголовное дело переквалифицировано на п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

«Ъ-Ярославль» сообщал, что все жильцы взорвавшегося дома эвакуированы, их разместили во дворце спорта «Торпедо». Подготовлен пункт временного размещения. Специалисты проводят обследование состояния строительных конструкций, прорабатывается решение о возможности жителей вернуться в квартиры в ближайшее время.

Алла Чижова