На Кубани в аварии с опрокидыванием автомобиля погиб молодой человек

В результате ДТП с опрокидыванием автомобиля на автодороге Белореченск — Гиагинская погиб 19-летний молодой человек. Об этом сообщил отдел пропаганды БДД Госавтоинспекции Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: отдел пропаганды БДД Госавтоинспекции Краснодарского края

Фото: отдел пропаганды БДД Госавтоинспекции Краснодарского края



Авария произошла вечером 4 декабря. По предварительным данным, 30-летний водитель Chevrolet Lanos не справился с управлением из-за высокой скорости и допустил съезд с дороги. Машина выехала с обочины и опрокинулась. Молодой человек погиб на месте до приезда бригады скорой помощи. Еще трое человек, находившихся в автомобиле, получили травмы. Их доставили в больницу.

По факту происшествия проводится проверка.

Анастасия Донскова

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