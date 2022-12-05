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В Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту гибели железнодорожника из-за электротравмы

В Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью железнодорожнику (ст. 143 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Установлено, что трагедия произошла вечером 4 октября на участке железнодорожного пути, расположенном на 8 пикете 1 123 км перегона «Сарапул — Бугрыш». Бригада работников проводила работы по проверке состояния, регулировке и ремонту контактной подвески с установкой двух поперечных электросоединителей. Однако в ходе работ производитель допустил нарушение требований охраны труда, в результате чего электромонтер получил смертельную электротравму.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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