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Реальные доходы нижегородцев снизились на 4,8% за год

В третьем квартале 2022 года среднедушевые доходы жителей Нижегородской области составили 42,4 тыс. руб. Это на 9,7% выше показателя прошлого года, посчитали в Нижегородстате. При этом реальные доходы населения (с учетом инфляции) снизились на 4,8% по сравнению с прошлым годом.

Как писал «Ъ», реальные доходы граждан снизились в 75 регионах России в третьем квартале – в среднем на 2,4% к 2021 году. Также в этом году был отмечен рекорд по росту потребительских цен, пик пришелся на весну, отметила младший директор группы суверенных рейтингов агентства «Эксперт РА» Татьяна Тирских.

Ксения Лашкова

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