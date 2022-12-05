Нижегородским благотворителям обещают налоговые вычеты до 80% от стоимости пожертвования

Фракция «Единая Россия» в заксобрании Нижегородской области предлагает ввести инвестиционные налоговые вычеты для компаний, оказывающих помощь учреждениям образования и культуры. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение областного парламента.

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что федеральное законодательство дает возможность регионам самостоятельно устанавливать такие налоговые вычеты для компаний, безвозмездно передающих имущество или деньги образовательным организациям и учреждениям культуры.

Размер инвестиционного вычета может составить до 80% от стоимости пожертвования в случае, если оно составляет от 15 млн до 25 млн руб. Если стоимость безвозмездно переданного имущества составит от 7 млн до 15 млн руб., вычет может составить 70%. При стоимости пожертвования до 7 млн руб. размер вычета составит 60%.

В частности, предлагается установить налоговый вычет для меценатов, оказывающих материальную и финансовую помощь учебным организациям, работающим по основным общеобразовательным программам начального и среднего образования, среднего профобразования по подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена. Также на налоговый вычет смогут рассчитывать компании, оказавшие помощь учебным заведениям с программами дополнительной предпрофессиональной подготовки.

Проектом закона также предлагается предоставить налоговые вычеты компаниям, вносящим пожертвования государственным и муниципальным учреждениям культуры и некоммерческим организациям и фондам. Получателями такой помощи могут быть клубы, дворцы и дома культуры, дома народного творчества, музеи, библиотеки, театральные, концертные организации и оркестры. Принятие закона не потребует дополнительных расходов областного бюджета в 2023 году, а выпадающие доходы будут учтены в ходе его исполнения.

Андрей Репин