Михаил Федяев ушел с поста президента холдинговой компании «СДС»

Обвиняемый по делу об аварии на шахте «Листвяжная» предприниматель Михаил Федяев оставил пост президента АО «Холдинговая компания “СДС”», который занимал 15 лет.

По данным «СПАРК-Интерфакс», со 2 декабря компанией в должности генерального директора руководит Сергей Колмогоров. Он же возглавляет зарегистрированное в Кемерове ООО «Лекс-сервис», которое специализируется на деятельности в области права.

Михаил Федяев был задержан в декабре 2021 года после аварии на входящей в холдинг «СДС» шахте «Листвяжная». Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). До середине июля бывший президент холдинга по ходатайству следствия содержался в СИЗО после чего суд изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде. Кроме Михаила Федяева по обвинению в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть людей (ч. 3 ст. 217 УК РФ), были арестованы гендиректор «СДС-угля» Геннадий Алексеев, техдиректор этой компании Антон Якутов, а также главный инженер шахты «Листвяжная» Анатолий Лобанов.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября 2021 года. В результате погиб 51 человек, в том числе 5 горноспасателей.

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Дарья Решетникова