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Коммерсантъ FM
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Инфляция в Турции замедлилась впервые за 1,5 года

По итогам ноября, инфляция в Турции составила за 84,39% против 85,51% в октябре, сообщил национальный институт статистики страны (ТUIK). Это первое снижение инфляции в стране за последние 1,5 года.

По итогам ноября, рост потребительских цен в стране составил 2,8%.

В 2022 году в Турции фиксируется самый высокий показатель инфляции за последние 20 лет, резкое ускорение роста потребительских цен началось в декабре 2021 года. Инфляция в стране растет на фоне падения курса лиры и увеличения цен на энергоносители. При этом в последнее время ЦБ Турции снижал ключевую ставку. Последнее снижение ставки (с 10,5% до 9%) было 24 ноября, на этом регулятор обещал остановиться.

О ситуации в стране — в материале «Ъ» «Лира сменила ставку».

Олеся Павленко

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