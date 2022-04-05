Турецкая инфляция разменяла седьмой десяток

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Инфляция в Турции по итогам марта выросла до рекордных 61,1%, сообщил вчера центробанк этой страны. Показатель стал самым высоким за последние 20 лет. Резкое ускорение инфляции началось в декабре, в феврале рост цен составил 54,5%. В целом повышательный тренд показателя отмечается уже 11-й месяц подряд. Месяц к месяцу цены в марте увеличились на 5,5% — этот прирост замедлился по сравнению с пиковыми значениями в декабре и январе, но ускорился по сравнению с февралем.

Ускорению турецкой инфляции поспособствовало как повышение цен на энергоносители, так и ослабление лиры: с начала ноября курс национальной валюты к доллару США ослаб более чем на 60%, с 9 до 14,7 лиры за доллар. «Энергетическая» инфляция по итогам марта ускорилась уже до 103% в годовом выражении против 83% в феврале. Продовольствие подорожало на 79,3% год к году — этот показатель также резко вырос по сравнению с декабрем (тогда продовольственная инфляция составила 43,8%). За вычетом энергии и продовольствия рост цен в марте составил 48,4% (в декабре — 31,9%, в феврале — 44%).

Рост цен в Турции, вероятно, продолжится в ближайшие месяцы, а инфляция останется на уровнях, близких к текущим на протяжении всего года, ожидают в Capital Economics. Усилится и вклад стоимости энергоносителей: в апреле в стране ожидается повышение тарифов на газ для домохозяйств на 35%.

Отметим, что при таком росте цен монетарная политика турецкого регулятора остается мягкой: ставка центробанка находится на уровне существенно ниже инфляции и составляет 14%. Более того, в прошлом декабре, несмотря на ускорение инфляции, ставка была снижена на один процентный пункт. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган придерживается «новой экономической модели», которая предусматривает сохранение низких ставок и слабой лиры, препятствуя стандартной для центробанков политике ужесточения ради замедления роста цен.

Напомним, что с существенным ростом цен на энергоносители столкнулись и страны зоны евро — там годовой прирост стоимости энергии составил в марте 44,7% (против 32% по итогам февраля и 28,8% по итогам января). Общий показатель инфляции в валютном блоке составил 7,5%. Как и в Турции, отмечался рост цен на продовольственное сырье — до 7,8%.

Татьяна Едовина