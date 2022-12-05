ЦИК России рекомендовала избрать Светлану Пальчик председателем ЦИК Удмуртии

Центральная избирательная комиссия России на заседании 2 декабря рекомендовала новому составу ЦИК Удмуртии избрать председателем Светлану Пальчик. Ее кандидатуру предложил член ЦИК РФ Евгений Шевченко, сообщает пресс-служба комиссии.

Господин Шевченко отметил, что состав избиркома республики обновился на 79%. Из 14 членов комиссии, назначенных госсоветом и главой региона Александром Бречаловым, только трое входили в прошлый состав. В ЦИК Удмуртии представлены девять партий — это самое большое присутствие партий в региональных комиссиях. Аналогичное число представлено в комиссиях Карачаево-Черкесии и Красноярского края.

«Очень надеюсь, что сформированная комиссия будет проявлять в своей работе системность и неукоснительно соблюдать законодательство»,— сказал господин Шевченко.

Организационное собрание нового состава ЦИК Удмуртии, на котором состоится избрание председателя, пройдет 12 декабря.

При этом само название комиссии будет изменено. В регионах пошел процесс отказа от наименования «центральная» в избирательных комиссиях субъектов РФ. Центральной должна остаться только избирательная комиссия на федеральном уровне, отметили в ходе обсуждения члены ЦИК России.

Светлана Пальчик сообщила, что вопрос переименования ЦИК Удмуртии уже обсужден с главой республики и председателем госсовета и получена положительная оценка этой инициативе. Это потребует внесения изменений в Конституцию Удмуртии, ряд законов и другие нормативно-правовые акты, рассказала Светлана Пальчик. По ее словам, процесс планируют завершить в конце весны или в начале лета.

Напомним, на прошлой неделе госсовет Удмуртии утвердил семь членов ЦИК Удмуртии, еще семь членов комиссии определил глава республики. Светлану Пальчик для назначения членом в новый состав ЦИК Удмуртии выдвинула ЦИК России. Госпожа Пальчик в настоящее время занимает пост заместителя руководителя администрации главы и правительства республики.