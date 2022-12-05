Поставки газа из Германии в Польшу по Ямал—Европе упали до нуля

Поставки газа из ФРГ в Польшу по трубопроводу Ямал—Европа в 8:00 сегодня, 5 декабря, упали до нуля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные оператора Gascade. До этого поставки осуществлялись в объеме 1,305 млн кВт•ч. С чем связано их падение — неизвестно.

Транснациональный газопровод Ямал—Европа проходит по территории четырех стран: России, Белоруссии, Польши и Германии. В ноябре власти Польши решили изъять долю «Газпрома» в компании Europol Gaz — операторе польской части газопровода. «Газпрому» и польской PGNiG принадлежит по 48% акций Europol Gaz, еще 4% у PKN Orlen. В отношении российского субъекта ввели временное принудительное управление.