За прошлую неделю заболеваемость коронавирусом в Черноземье увеличилась на 7%

Как подсчитал «Ъ-Черноземье» по данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшую неделю с 28 ноября по 4 декабря в регионах Черноземья было выявлено 1 786 новых случая заболевания. Рост в сравнении с предыдущей неделей (1 674) составляет почти 7%. Общее число заразившихся в макрорегионе с начала 2020 года по 4 декабря достигло 1 229 068. Выздоровело за неделю 1 698 человек (с начала 2020 года 1 204 141), умерли — 18 пациентов (21 859).

В том числе:

В Белгородской области за неделю c 28 ноября по 4 декабря выявлено 356 новых случаев коронавируса (за все время — 163 856 на 4 декабря ноября), выздоровело 374 человека (всего 161 148), умерло трое (2 321);

В Воронежской области заболело 647 человек (всего 468 960), выздоровело 612 (всего 459 263), умерло восемь (8 594);

В Курской области заболел 231 человек (всего 149 199), выздоровело 184 (всего 146 275), умер один (2 530);

В Липецкой области заболело 211 человек (всего 175 626), выздоровело 203 (171 309), умерло двое (3 929);

В Орловской области заболело 183 человека (всего 134 248), выздоровело 216 (132 065), умерло двое (1 960);

в Тамбовской области заболел 131 человек (всего 137 179), выздоровело 109 (134 081), умерло двое (2 516).

В целом в России с января 2020 года по 4 декабря 2022-го был выявлен 21 617 601 случай коронавируса. Выздоровело за этот период 21 018 980 человек, умерло 392 231.

Сергей Калашников

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