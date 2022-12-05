Югра выплатит по 1 млн рублей семьям погибших при взрыве в пятиэтажке в Нижневартовске

Правительство Югры предусмотрит выплаты пострадавшим и родственникам погибших при взрыве в пятиэтажке в Нижневартовске. Жильцам дома предоставят квартиры из маневренного фонда.

Выплата семьям погибших составит 1 млн руб., передает Ugra-news информацию департамента соцразвития. Выплата пострадавшим будет рассчитываться исходя из степени тяжести.

Губернатор Наталья Комарова поручила департаменту соцразвития до утра разработать проект постановления о мерах поддержки для семей погибших и пострадавших. Она заявила, что решения должны быть сформулированы «с учетом конкретной трагедии». Ее слова приводятся в Telegram-канале правительства Югры.

Взрыв произошел накануне, 4 декабря, в одной из квартир пятиэтажного дома. Это привело к обрушению двух этажей. По предварительным данным, погибли шесть человек, 15 пострадали. Причиной взрыва могла стать детонация газового баллона, который использовался для монтажа натяжного потолка.

Подробнее о происшествии — в материале «Ъ» «Газ ударил по жильцам».

Леонид Уварчев