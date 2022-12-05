Депутата Мосгордумы могут исключить из КПРФ

В пятницу первичная организация КПРФ в столичном районе Некрасовка объявила устное предупреждение депутату Мосгордумы Евгению Ступину за подписание антивоенного письма и отправку положительной характеристики на внесенного в реестр иностранных агентов оппозиционера Илью Яшина, которого судят за распространение недостоверных данных о российской армии. Ранее по перечисленным причинам ЦК КПРФ рекомендовал принять в отношении господина Ступина «принципиальное кадровое решение» вплоть до его исключения из партии. Источник “Ъ” в Компартии подтвердил, что некоторые высокопоставленные коммунисты действительно поддерживают радикальное решение этого вопроса и не исключают, что оно может быть принято вышестоящими партийными органами. Сам господин Ступин считает решение о вынесении предупреждения «безусловной поддержкой» со стороны однопартийцев, но он не уверен, что вопрос с его исключением закрыт: «Партийные органы Сталинградского отделения, горкома Москвы и Центрального комитета КПРФ могут отменить принятое решение и исключить меня из партии,— подтвердил депутат.— Говорят, что заведено еще какое-то новое персональное дело по мне. Якобы не исполняю каких-то обязательств перед партией. Официальной информации пока нет. Ждем следующих рассмотрений».

Отметим, господин Ступин часто выступает вразрез с решениями фракции КПРФ в Мосгордуме и поддерживает проекты, инициативы и акции внесистемной оппозиции, в частности, помогает проекту «Депутатская академия». Весной коммунист подписал письмо «Коммунисты и социалисты против братоубийственной войны», за что уже получил выговор от партии. Осенью он написал характеристику в поддержку экс-главы Красносельского района Москвы Ильи Яшина, арестованного по обвинению в распространении фейков об армии. В ней, в частности, говорится, что господин Яшин как депутат отказался от использования служебного автомобиля с водителем, направив этот ресурс для организации проекта социального такси. Господин Ступин позже пояснял, что «как коммунист» приветствует добровольный отказ «от необоснованных привилегий для блага нуждающихся» и не считает, что написание такой характеристики идет вразрез с позициями КПРФ.

Кира Дюрягина