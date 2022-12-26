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Испанский минимализм

Джон Поусон проектирует для курорта Sabina Ibiza

Британский архитектор Джон Поусон построит две виллы в комплексе клубных резиденций Sabina на Ибице. Виллы Can Adelfa и Can Almendro будут выполнены в фирменном стиле Поусона, принесшем ему всемирное признание. Чистые линии и объемы, выверенные пропорции, строгая простота архитектуры, игра света и тени, преображающая пространства,— главный минималист от архитектуры верен своим принципам. По словам Поусона, минимализм помогает ему успокоить его хаотичный ум.

Виллы Can Adelfa и Can Almendro

Виллы Can Adelfa и Can Almendro

Фото: Sabina Ibiza

Виллы Can Adelfa и Can Almendro

Фото: Sabina Ibiza

Виллу Can Almendro с восемью спальнями и виллу Can Adelfa с семью спальнями построят из местного известняка. При каждой будет 25-метровый бассейн, гостевой домик, домашний кинотеатр, винный погреб, площадка для барбекю, терраса с видом на море. Внушительных размеров постройки гармонично впишутся в пейзаж. Границы между интерьерами вилл и объектами, расположенными на открытом пространстве, будут максимально стерты. Строительство начнется этой зимой. «Для заказчика были очень важны экологичность и устойчивое развитие, поэтому мы ограничили использование стекла, стены сделали очень толстыми, чтобы изолировать дома от жары и холода и гарантировать стабильность температуры в них»,— говорит 73-летний архитектор.

Интерьер апартаментов от Джона Поусона

Интерьер апартаментов от Джона Поусона

Фото: Sabina Ibiza

Интерьер апартаментов от Джона Поусона

Фото: Sabina Ibiza

Архитектурная студия Джона Поусона была основана в 1981 году. В его портфолио, наряду с премиальными частными резиденциями, монастыри и церкви, отели, яхты и мосты, музеи и бутики знаменитых модельеров, посуда, предметы декора, мебель и даже балетная постановка в «Ковент-Гарден». Он автор Музея дизайна в Лондоне, получившего многочисленные премии, бутиков Жиль Зандер, Кельвина Кляйна, Кристофера Кейна, отеля Jaffa в Тель-Авиве, отелей The Edition в Мадриде, Майами и Лос-Анджелесе, цистерцианского монастыря в Чехии.

Гостиная в клубном здании Sabina Ibiza от Лазаро Роза-Виолана

Гостиная в клубном здании Sabina Ibiza от Лазаро Роза-Виолана

Фото: Sabina Ibiza

Гостиная в клубном здании Sabina Ibiza от Лазаро Роза-Виолана

Фото: Sabina Ibiza

Комплекс клубных резиденций Sabina расположен в западной части Ибицы, в 25 минутах езды от столицы острова и аэропорта и в пяти минутах от пляжа. На площади 17 га уже построено 13 вилл, все они распроданы, к лету 2023 года появится еще 11 резиденций. Всего в комплексе планируется возвести около 50 частных резиденций. Каждая — по индивидуальному проекту одного из девяти приглашенных знаменитых архитекторов из Испании, Португалии, Мексики, Бразилии и Великобритании. Помимо Поусона это Дэвид Чипперфилд, Хорди Карреньо, Элиас Рицо, Хайме Романо, Марсио Коган, Мануэль Айреш Матеуш, Рольф Блэкстед, Бегонья Себастьян. Все виллы площадью от 500 до 2 тыс. кв. м, с бассейнами и террасами, откуда открываются прекрасные виды на море и горы. Ландшафтным дизайном участков занимается Андреа Санчес. Сохранив старые оливковые деревья и сосны, она дополнила их цветущими кустарниками и местными травами.

В клубном здании комплекса, построенном по проекту Рольфа Блэкстеда, и вокруг него расположены ресторан, спа-салон, фитнес-клуб, амфитеатр, павильон для медитации и занятий йогой. В проекте Блэкстеда современная эстетика сочетается с чертами традиционной балеарской архитектуры.

К каждой вилле примыкает открытая терраса

К каждой вилле примыкает открытая терраса

Фото: Sabina Ibiza

К каждой вилле примыкает открытая терраса

Фото: Sabina Ibiza

Интерьеры клубного здания создавал испанец Лазаро Роза-Виолан, известный своими работами для отелей Pulitzer в Буэнос-Айресе, Iberica Victoria в Лондоне и Soho House в Барселоне. Его проектом предусмотрены как общественные пространства, так и камерные уголки для уединения и отдыха небольшими компаниями. Постояльцам комплекса предоставляются круглосуточные охрана и консьерж-сервис. Экологичность и устойчивое развитие стоит здесь во главе угла наряду с комфортом постояльцев. Комплекс получил международный сертификат BREEAM, подтверждающий высочайшую экологическую эффективность всех построек на его территории.

www.sabinaibiza.com

Антонина Плахина

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