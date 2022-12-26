В декорациях Парижа

С 19 по 23 января 2023 года в Париже по давней традиции, которая нарушалась разве что в период пандемии COVID-19, в очном формате пройдет зимняя сессия международной интерьерной выставки Maison & Objet. В прессе салон часто называют «Меккой декораторов» — множество профессионалов индустрии дизайна съезжаются сюда для обмена опытом, бизнес-карточками и в поисках новых нестандартных решений для оформления дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Скамейка Rosemary, Ryntovt Design Фото: Maison & Objet Светильники Aquatiques, Charlot & Cie Фото: Maison & Objet Следующая фотография 1 / 2 Скамейка Rosemary, Ryntovt Design Фото: Maison & Objet Светильники Aquatiques, Charlot & Cie Фото: Maison & Objet

Организаторы выставки обещают обширную программу: 14 тематических секторов, 700 брендов, участвующих в салоне впервые, 38 конференций, полтора десятка инсталляций, знакомящих посетителей с актуальными трендами в области декора и дизайна интерьера. Девиз сессии — «Позаботься!» — это призыв прежде всего к заботе о самих себе в непростой ситуации в мире, но также и к заботе о ближних и об окружающей среде. Именно под этим углом зрения рассматриваются представленные публике многочисленные объекты дизайна и декора.

«Выбирая девиз выставки, мы всегда пристально смотрим на современное общество, его настроения и устремления. Сегодня мы повсюду сталкиваемся с культурными, экологическими проблемами и проблемами идентичности. И конкретные решения нам могут предложить декораторские и дизайнерские бренды»,— говорит трендсетер из команды Maison & Objet Венсан Грегуар, креативный директор консалтинговой компании Nelly Rodi. Заявленная тема выставки будет так или иначе отражена на стендах экспонентов, в зонах показа трендов и тематических подборок, на конференциях и в инсталляциях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Керамическая ваза Barro Фото: Maison & Objet Cкульптура Cuchara Rosa, Альваро Арамбуру, секция выставки Rising Talents («Растущие таланты») Фото: Maison & Objet Следующая фотография 1 / 2 Керамическая ваза Barro Фото: Maison & Objet Cкульптура Cuchara Rosa, Альваро Арамбуру, секция выставки Rising Talents («Растущие таланты») Фото: Maison & Objet

Представлению новых коллекций современного дизайна планируется посвятить экспозиции павильонов 2, 4, и 7. Эксперты выставки Франсуа Бернар, Франсуа Делькло и Элизабет Лериш соберут здесь трендовые, с их точки зрения, объекты, в том числе увиденные на стендах экспонентов. Эти подборки будут представлены в рубрике «Что нового?». Тема актуальных трендов будет продолжена на платформе MOM в 6-м павильоне, где покажут наиболее популярные у публики предметы мебели и декора, отобранные экспертами и трендсетерами. В 7-м павильоне посетителей ждет иммерсивная инсталляция Рафаэля Наво Apothem Lounge. Живущий в Париже израильтянин, сторонник натуральных материалов и ремесленных техник, противник массового производства, признан дизайнером года по версии зимней сессии Maison & Objet 2023 — этот почетный титул присуждается ежегодно за особый, по мнению жюри, новаторский подход к профессии.

На выставке также можно будет ознакомиться с тем, как развивается дизайнерская и лайфстайлинговая индустрия в странах Европы. В павильоне 6 в секции, посвященной премии «Растущие таланты», покажут творчество будущих звезд испанского дизайна, отобранное их знаменитыми коллегами — Хайме Айоном, Альваро Матиасом, Инмой Бермудес и другими. Инсталляция «Британская капсула» продемонстрирует взгляд на британский дизайн: здесь представят знаковые произведения, совместные работы и проекты, реализуемые прямо сейчас. Датский дизайн, фокусирующийся на отходах и рециклинге, также будет показываться в 6-м павильоне. Дизайнер и художник Хавьер Гомес продемонстрирует в проекте «Португальский квартал» свое видение новой португальской эстетики. Это будет мультидисциплинарное мероприятие, представляющее не только архитектуру и дизайн, но и гастрономию и музыку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Интерьер парижского ресторана Le 39V, проект Рафаэля Наво, «дизайнера года» по версии Maison & Objet 2023 Фото: Yann Deret Кресло A Conversation Piece и столик My Spot, Umage Фото: Maison & Objet Следующая фотография 1 / 2 Интерьер парижского ресторана Le 39V, проект Рафаэля Наво, «дизайнера года» по версии Maison & Objet 2023 Фото: Yann Deret Кресло A Conversation Piece и столик My Spot, Umage Фото: Maison & Objet

Maison & Objet традиционно выйдет за рамки выставочных павильонов: под эгидой выставки в рамках секции In the City по всему Парижу двери для посетителей откроют бутики знаменитых брендов, студии, галереи и ателье. Полная карта мероприятий — на сайте mom.maison-objet.com.