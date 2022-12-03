Стамбульский синдром

Несмотря на сложную обстановку, интерес российского бизнеса к поездкам за рубеж по итогам осеннего делового сезона вырос, хотя и не достиг уровня доковидного 2019 года. Командировочные чаще летают в Стамбул, ОАЭ, Сербию и страны постсоветского пространства, доля европейских стран в структуре спроса ожидаемо сократилась — в два раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На долю зарубежных стран пришлось 7% бронирований деловых поездок по итогам сентября—ноября, подсчитали в OneTwoTrip for Business. За год доля зарубежных командировок выросла на 2 процентных пункта, но все еще серьезно отстает от уровня 2019 года (16%). Управляющий директор «Аэроклуба» Юлия Липатова говорит, что доля билетов за рубеж в структуре спроса деловых туристов осенью достигла 12% против 8% годом ранее и 20% в 2019 году. По ее словам, год к году спрос бизнеса на авиабилеты за рубеж вырос на треть. Зарубежные направления также сформировали 13% бронирований отелей, что фактически соответствует 14% в 2019 году, добавили в «Аэроклубе». По данным «Ostrovok.ru Командировки», этой осенью 25% размещений пришлись на зарубежные страны, в 2021 году — 19%, в 2019-м — 26%.

О восстановлении интереса бизнеса к поездкам за рубеж свидетельствуют и данные «Туру.ру»: доля таких заказов в бронированиях бизнеса за год выросла с 1,7% до 2,6% по итогам осени. В компании «Ракета» оценивают долю зарубежных поездок осенью в 11%, добавляя, что потребность растет. На осень традиционно приходится значительная часть командировок, что связано с началом нового бизнес-сезона, добавляет директор по маркетингу «Ракеты» Дарья Зубрицкая.

Наиболее востребованным направлением для деловых поездок за рубеж осенью, по данным OneTwoTrip for Business, стал Стамбул, сформировав 17,6% забронированных авиабилетов. Но относительно аналогичного периода прошлого года спрос сократился на 18,5%. Одновременно представители бизнеса стали активно летать в Ташкент — рост на 50% (доля 7,5%), Дубай — на 53% (5,2%), в Ош — в 3,8 раза (4,2%) и Астану — на 75% (2,8%). В «Аэроклубе» отмечают скачок спроса на поездки в Сербию: количество бронирований авиабилетов в страну осенью превысило показатель 2019 года почти в пять раз, а отелей — в 20 раз. Самыми востребованными странами у бизнеса, по данным сервиса, стали Казахстан и Турция.

Интерес сохраняется и к командировкам в европейские страны. В «Аэроклубе» среди них выделяют Францию и Германию, спрос на полеты куда вырос на 31% и 17% относительно осени прошлого года соответственно. А число бронирований размещения увеличилось почти в четыре раза. Но от значений 2019 года показатели сильно отстают. В «Ostrovok.ru Командировки» также указывают, что Италия и Франция этой осенью входят в число наиболее востребованных направлений. Хотя в целом страны ЕС, по оценкам сервиса, сейчас генерируют только 22% продаж против 48% годом ранее.

Доля стран постсоветского пространства в структуре спроса на отели со стороны бизнеса в этом году достигла 29% против 16% в 2021 году и 15% в 2019 году, свидетельствуют данные «Ostrovok.ru Командировки». Доля азиатских стран за год выросла на 1 процентный пункт, до 7%. Госпожа Зубрицкая считает, что направления зарубежных поездок в целом коррелируют с общемировой ситуацией: «До пандемии было больше разнообразия, в пандемию география сузилась, сейчас фокус сместился на дружественные страны». Она обращает внимание и на усложнение логистики: на полет в Париж вместо 3,5 часа сейчас нужно тратить почти сутки, а билеты для корпоративного сегмента за год подорожали на 32%. Средняя стоимость забронированной ночи за рубежом, по данным «Ostrovok.ru Командировки», осенью была на уровне 12,1 тыс. руб. Это на 8% ниже, чем годом ранее, что объясняется ростом доли бюджетных направлений.

По словам Дарьи Зубрицкой, сейчас в зарубежные командировки ездят в основном представители медиабизнеса, энергетических, промышленных и машиностроительных компаний. Юлия Липатова отмечает, что меньше всего свою активность сократили сотрудники сферы IT и телекоммуникаций, следом идут производственный сектор и фармацевтика.

Александра Мерцалова