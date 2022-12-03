В Самарканде прощупали глубину интеграции

Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов вчера в Самарканде обсудили возможности для роста взаимного товарооборота двух стран. По итогам года, как ожидается, он приблизится к $10 млрд. Москва, заинтересованная во вступлении Ташкента в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), напоминает, что такой шаг позволит убрать многие препятствия для торговли и, что должно быть особенно важно для Узбекистана,— обеспечит свободное перемещение рабочей силы. Узбекистанская сторона, однако, по теме вступления в союз публично не высказывается и вчера делала акцент скорее на промышленной кооперации и совместных проектах. Среди последних вчера обсуждался газовый союз Москвы, Ташкента и Астаны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр РФ Михаил Мишустин (третий справа) во время визита в Самарканд обсудил с узбекистанской стороной варианты расширения промышленной кооперации между странами

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин (третий справа) во время визита в Самарканд обсудил с узбекистанской стороной варианты расширения промышленной кооперации между странами

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Визит Михаила Мишустина в Узбекистан де-факто продолжил логику налаживания связей с партнерами вне «пятерки» ЕАЭС в сложных для России геополитических условиях (двумя неделями ранее премьер посетил Азербайджан). Начался визит еще в четверг с программы скорее неформальной. Официальная же часть пришлась на пятницу: Михаил Мишустин вместе с Абдуллой Ариповым посетил Российско-узбекский бизнес-форум, затем обсуждение сотрудничества продолжилось на заседании совместной комиссии. Как отметил российский премьер, формат комиссии подчеркивает «особенный характер» взаимоотношений — он применяется лишь «с немногими странами».

Отметим, что, хотя Узбекистан не входит в ЕАЭС, Россия для него является главным по объему торговым партнером, опережая Китай. Доля РФ во внешнеторговом обороте республики по итогам 2021 года — 17,9%. За январь—октябрь этого года взаимный товарооборот оценивается в $7,5 млрд (рост на 30,5% к сопоставимому периоду 2021-го). В целом за 2022 год, как ожидается, этот показатель приблизится к $10 млрд. С учетом санкций и ухода из России западных компаний для Москвы продолжение такой динамики довольно важно. Накануне глава Минэкономики Максим Решетников отмечал, что сейчас у узбекистанского бизнеса есть возможность занять ниши, образовавшиеся на российском рынке.

Россия заинтересована в углублении интеграции Узбекистана с ЕАЭС (с декабря 2020 года эта страна является в союзе наблюдателем). По словам Михаила Мишустина, «полноценное членство в ЕАЭС придаст мощный импульс развитию прямых кооперационных связей по новым направлениям взаимодействия». В частности, это позволит убрать тарифные, нетарифные, таможенные и иные препятствия для торговли.

В числе плюсов от интеграции ранее также называлась имеющаяся в ЕАЭС свобода перемещения рабочей силы (например, возможность трудовых мигрантов работать в России без патента). Отметим, что значимость этого возрастает с учетом расширения пилотного проекта по целевому найму граждан Узбекистана для работы в РФ (см. “Ъ” от 14 ноября). По оценке Максима Решетникова, усиление интеграции с ЕАЭС позволило бы Узбекистану нарастить общий объем экспорта на треть.

Сам Ташкент, впрочем, остается весьма осторожным в высказываниях по поводу членства в союзе. Среди вероятных причин — возможные риски на и без того длинном пути к вступлению в ВТО (см. “Ъ” от 4 июля 2021 года). Абдулла Арипов вчера этот вопрос в публичной части мероприятий вовсе не поднимал.

Более предметными в этих условиях выглядят планы по промышленной кооперации и реализации совместных инвестпроектов. В качестве перспективных направлений называются сельское хозяйство, фармацевтика, машиностроение, а также транспортная инфраструктура (в частности, создание новых транспортных коридоров) и топливно-энергетический комплекс. Вчера обсуждался проект «тройственного» газового союза России, Казахстана и Узбекистана. Как сообщил по итогам заседания комиссии вице-премьер Александр Новак, речь идет о «более комплексном» использовании инфраструктуры, соединяющей единую газотранспортную систему России с Казахстаном и Узбекистаном для обеспечения их внутренних потребностей и наращивания экспорта РФ. По его словам, в Ташкенте в этом проекте заинтересованы (в Астане ранее заявляли, что в этот вопрос «нужно вникнуть»).

Евгения Крючкова, Самарканд