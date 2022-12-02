Уругваю не хватило мячей

Концовка турнира в группе H чемпионата мира в Катаре получилась безумной по драматизму. Она не пустила в play-off сборную Уругвая, хотя та и провела прекрасный матч против ганцев, обыграв их со счетом 2:0, зато открыла дверь в 1/8 финала для команды Южной Кореи, вырвавшей победу — 2:1 — во встрече с португальцами в компенсированное время и опередившей уругвайцев по числу забитых голов при равенстве основных дополнительных показателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Единственная победа на чемпионате мира сборной Уругвая (на фото — Луис Суарес) оказалась со слезами на глазах

Фото: John Sibley, Reuters Единственная победа на чемпионате мира сборной Уругвая (на фото — Луис Суарес) оказалась со слезами на глазах

Фото: John Sibley, Reuters

Закрытое в ужасе руками лицо Луиса Суареса, без сомнения, войдет в список главных картинок этого чемпионата мира. Его заменили в середине второго тайма матча, в котором все для его команды складывается удивительно благополучно. До конца встречи примерно десять минут, уругвайцы выигрывают со счетом 2:0. Но понятно, откуда этот страх. Суарес, сидя на скамейке запасных, только что узнал, что, сделав все возможное и даже, видимо, невозможное, учитывая контекст, его сборная все равно на грани вылета из чемпионата. На грани такой обидной, так глубоко ранящей неудачи, которую мало кому довелось испытать. Даже немецкий вылет накануне с ней, кажется, не сравнить.

Катарский чемпионат мира получился, может быть, рекордным по количеству разного рода преображений и превращений, которые на короткой дистанции группового этапа пережили некоторые его участники.

Одних они выбрасывали из турнира, других после скверного старта отправляли в play-off. Но преображение уругвайское получилось, конечно, самым запоминающимся — хотя бы из-за своей внезапности, из-за того, что случилось в тот момент, когда волшебство уже выглядело невозможным.

К матчу со сборной Ганы тренер уругвайцев Диего Алонсо все-таки, наконец, понял, что, если слепо верить в те ценности, что приносили успехи в прошлом десятилетии, провал неминуем. И встречу с ганцами со скамейки запасных вместе с Эдинсоном Кавани смотрел капитан Диего Годин, хотя еще несколько дней назад Алонсо без него свою команду не представлял точно так же, как без Луиса Суареса — другого фронтмена «золотой эпохи». Кадровые трансформации представлялись неизбежным шагом, учитывая, как тоскливо играла сборная Уругвая, не забившая голов ни корейцам, ни португальцам, в предыдущих матчах. Да на нынешнем первенстве не было команды скучнее нее.

Но шло время, а уругвайцы уверенно удерживали титул. Победа, без которой аутсайдеру группы H, имеющему в активе единственный балл, на play-off рассчитывать не приходилось, казалась от них такой же далекой, как родина его игроков от страны—хозяйки чемпионата мира. А вскоре она стала еще дальше.

Сборная Ганы, которая играла куда интереснее, нарисовала на чужой половине очень недурную комбинацию, венцом которой был удар Джордана Айю с линии штрафной.

Вратарь Серхио Рочет до мяча добрался, но в руках удержать не смог, а отскок достался Мохаммеду Кудусу. Кудус проскочил мимо Рочета и упал.

Дальше была долгая сцена, основными участниками которой стали судья Даниэль Зиберт и VAR, а зрителями с бешено стучащими сердцами — игроки обеих команд. Зиберт подозревал, что во время атаки был офсайд. Но оказалось, что тут все в порядке. А потом оказалось, что Рочет и в самом деле сбил Кудуса.

Пенальти исполнял Андре Айю. И исполнил так, словно хотел, чтобы Серхио Рочет его взял, слабенько пробив в правый от себя угол. Рочет не подвел. А ганские сектора на стадионе Al Janoub погрузились в гробовое молчание.

От этого эпизода тянуло какой-то мистикой, которая, надо сказать, не так уж часто приобретает актуальность в топовых футбольных матчах.

Самое обидное поражение в своей истории сборная Ганы потерпела на чемпионате мира 2010 года. В ЮАР она была близка к тому, чтобы установить африканский рекорд — прорваться в полуфинал. Да нет, она уже была там, в полуфинале, потому что при 1:1 в четвертьфинальном матче с уругвайцами Суарес, страхуя под занавес дополнительного времени голкипера, отбил летевший в ворота мяч рукой, заработав и удаление, и, главное, пенальти. Доминик Адийя умудрился его запороть, а потом запорол еще один — уже в послематчевой серии одиннадцатиметровых. Ганцы покинули чемпионат мира, уругвайцы вышли в полуфинал.

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Столкновение вратаря саудовской команды Мохаммеда Аль-Овайса с защитником Яссером Аль-Шахрани (в зеленой футболке) Фото: Reuters / Marko Djurica Лодки с флагами команд-участниц чемпионата мира Фото: Julio Cortez / AP Фанаты Эквадора празднуют победу в матче против Катара Фото: Reuters / Hamad I Mohammed Смотреть

Спустя 12 лет сборная Ганы снова оплошала с пенальти — и снова позволила уругвайской команде воскреснуть из мертвых. Только что инертная и пресная, не способная придумать впереди ничего толкового, она вдруг расцвела пышной розой посреди безжизненной катарской пустыни. Это были уже прежние уругвайцы — те, от которых всегда ждали острого футбола и борьбы за медали любого турнира.

Им не повезло, когда Дарвин Нуньес, среагировавший на раскроившую центр ганской обороны передачу, ловко перекинул голкипера Лоуренса Ати-Зиджи: мяч у «ленточки» достал защитник Мохаммед Салису. Зато ей повезло в следующей резкой, с акцентом атаке. Она шла через правый фланг, откуда прошел прострел на Луиса Суареса, который хладнокровно остановил мяч, обработал и пробил почти наверняка. Ати-Зиджи удар зацепил, но мяч все равно продолжил движение к воротам, а пропасть шансу не дал головой добивший его в сетку Джорджиан де Арраскаэта.

А вскоре тот же де Арраскаэта выдал потрясающий трюк. Подстроившись под навес, положив корпус, он пальнул с лета, из-под оппонента. И так пальнул, что Ати-Зиджи можно было и не пытаться выручить ганцев.

И этот гол был идеальным символом уругвайского ренессанса. Джорджиан де Арраскаэта дебютировал в сборной Уругвая еще в 2014 году. Формально в его послужном списке четыре десятка матчей за нее. Но это были либо мало что значившие матчи, либо матчи, когда он выходил на замену перед финальным свистком: всегда в уругвайском составе находились и игроки куда знаменитее его. В Катаре де Арраскаэта тоже был дублером — ему досталось всего полчаса во встрече с португальцами. И он ни за что не попал бы в стартовый состав, если бы не чрезвычайная ситуация, потребовавшая от Алонсо чрезвычайных мер.

А в параллельном матче все тоже было любопытно. В нем уже наслаждающиеся путевкой в play-off португальцы быстро открыли счет в матче с корейцами. Но сборная Южной Кореи еще в первом тайме счет сравняла благодаря несчастью с Криштиану Роналду. К голу привел рикошет от его спины после подачи углового. А у корейцев ведь перед заключительным туром тоже, как и у уругвайцев, было одно очко, а разница мячей — даже чуть лучше. То есть они оставались в гонке за play-off. И им нужна была победа.

Они стремились к ней отчаянно, бросив во втором тайме в бой едва ли не всех находившихся на скамейке футболистов, умеющих играть в нападении. Но сборная Португалии держалась. А еще запарывала свои моменты, которые могли бы интригу добить.

Держалась и сборная Уругвая. Она и после перерыва некоторое время превосходила соперников во всем. Но постепенно ожила и ганская команда. И тут снова под лучами софитов очутился Серхио Рочет. Мохаммед Кудус пальнул с пары десятков метров так, что не видно было, как спастись. Рочет вытащил мяч в углу.

И тут руками за голову схватился Луис Суарес. Когда-то новости с других стадионов приходили с огромной задержкой. Теперь они приходят моментально. И Суарес, как и все уругвайцы, разумеется, узнал, что его сборной подставили ножку. Что корейский лидер Сон Хын Мин в добавленное время дотащил мяч до португальской штрафной, а там его поддержал Хван Хи Чхан — и всё, корейцы победили, сравнявшись в пока еще не зафиксированной официально таблице группы с уругвайцами по очкам, по разнице мячей, но опередив их по числу забитых голов — четыре против двух. Спустя десять минут, которые тянулись для корейских игроков, приклеившихся к экранам мобильников, целую вечность, таблица была зафиксирована официально, и слезы из глаз уругвайских игроков, убедившихся, что всякая магия имеет пределы, хлестали водопадом. В play-off прошли не они, а сборные Португалии и Южной Кореи.

Их соперники в 1/8 финала определились поздно вечером по московскому времени после завершения матчей в группе G. В ней бразильцы досрочно гарантировали себе путевку в play-off, а на вторую претендовали швейцарцы, сербы и камерунцы. Лидеры играли с камерунской командой, а сборная Сербии — со швейцарской.

Алексей Доспехов