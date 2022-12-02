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Уругваю не хватило мячей

Победа над португальцами вывела в play-off сборную Южной Кореи

Концовка турнира в группе H чемпионата мира в Катаре получилась безумной по драматизму. Она не пустила в play-off сборную Уругвая, хотя та и провела прекрасный матч против ганцев, обыграв их со счетом 2:0, зато открыла дверь в 1/8 финала для команды Южной Кореи, вырвавшей победу — 2:1 — во встрече с португальцами в компенсированное время и опередившей уругвайцев по числу забитых голов при равенстве основных дополнительных показателей.

Единственная победа на чемпионате мира сборной Уругвая (на фото — Луис Суарес) оказалась со слезами на глазах

Единственная победа на чемпионате мира сборной Уругвая (на фото — Луис Суарес) оказалась со слезами на глазах

Фото: John Sibley, Reuters

Единственная победа на чемпионате мира сборной Уругвая (на фото — Луис Суарес) оказалась со слезами на глазах

Фото: John Sibley, Reuters

Закрытое в ужасе руками лицо Луиса Суареса, без сомнения, войдет в список главных картинок этого чемпионата мира. Его заменили в середине второго тайма матча, в котором все для его команды складывается удивительно благополучно. До конца встречи примерно десять минут, уругвайцы выигрывают со счетом 2:0. Но понятно, откуда этот страх. Суарес, сидя на скамейке запасных, только что узнал, что, сделав все возможное и даже, видимо, невозможное, учитывая контекст, его сборная все равно на грани вылета из чемпионата. На грани такой обидной, так глубоко ранящей неудачи, которую мало кому довелось испытать. Даже немецкий вылет накануне с ней, кажется, не сравнить.

Катарский чемпионат мира получился, может быть, рекордным по количеству разного рода преображений и превращений, которые на короткой дистанции группового этапа пережили некоторые его участники.

Одних они выбрасывали из турнира, других после скверного старта отправляли в play-off. Но преображение уругвайское получилось, конечно, самым запоминающимся — хотя бы из-за своей внезапности, из-за того, что случилось в тот момент, когда волшебство уже выглядело невозможным.

К матчу со сборной Ганы тренер уругвайцев Диего Алонсо все-таки, наконец, понял, что, если слепо верить в те ценности, что приносили успехи в прошлом десятилетии, провал неминуем. И встречу с ганцами со скамейки запасных вместе с Эдинсоном Кавани смотрел капитан Диего Годин, хотя еще несколько дней назад Алонсо без него свою команду не представлял точно так же, как без Луиса Суареса — другого фронтмена «золотой эпохи». Кадровые трансформации представлялись неизбежным шагом, учитывая, как тоскливо играла сборная Уругвая, не забившая голов ни корейцам, ни португальцам, в предыдущих матчах. Да на нынешнем первенстве не было команды скучнее нее.

Но шло время, а уругвайцы уверенно удерживали титул. Победа, без которой аутсайдеру группы H, имеющему в активе единственный балл, на play-off рассчитывать не приходилось, казалась от них такой же далекой, как родина его игроков от страны—хозяйки чемпионата мира. А вскоре она стала еще дальше.

Сборная Ганы, которая играла куда интереснее, нарисовала на чужой половине очень недурную комбинацию, венцом которой был удар Джордана Айю с линии штрафной.

Вратарь Серхио Рочет до мяча добрался, но в руках удержать не смог, а отскок достался Мохаммеду Кудусу. Кудус проскочил мимо Рочета и упал.

Дальше была долгая сцена, основными участниками которой стали судья Даниэль Зиберт и VAR, а зрителями с бешено стучащими сердцами — игроки обеих команд. Зиберт подозревал, что во время атаки был офсайд. Но оказалось, что тут все в порядке. А потом оказалось, что Рочет и в самом деле сбил Кудуса.

Пенальти исполнял Андре Айю. И исполнил так, словно хотел, чтобы Серхио Рочет его взял, слабенько пробив в правый от себя угол. Рочет не подвел. А ганские сектора на стадионе Al Janoub погрузились в гробовое молчание.

От этого эпизода тянуло какой-то мистикой, которая, надо сказать, не так уж часто приобретает актуальность в топовых футбольных матчах.

Самое обидное поражение в своей истории сборная Ганы потерпела на чемпионате мира 2010 года. В ЮАР она была близка к тому, чтобы установить африканский рекорд — прорваться в полуфинал. Да нет, она уже была там, в полуфинале, потому что при 1:1 в четвертьфинальном матче с уругвайцами Суарес, страхуя под занавес дополнительного времени голкипера, отбил летевший в ворота мяч рукой, заработав и удаление, и, главное, пенальти. Доминик Адийя умудрился его запороть, а потом запорол еще один — уже в послематчевой серии одиннадцатиметровых. Ганцы покинули чемпионат мира, уругвайцы вышли в полуфинал.

Фотогалерея

Яркие моменты ЧМ-2022

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Болельщики Эквадора переживают поражение национальной сборной в матче против Сенегала

Болельщики Эквадора переживают поражение национальной сборной в матче против Сенегала

Фото: Reuters / Santiago Arcos

Французского нападающего Рандаля Коло Муани (на переднем плане) атакует полузащитник сборной Туниса Мохамед Али Бен Ромдан

Французского нападающего Рандаля Коло Муани (на переднем плане) атакует полузащитник сборной Туниса Мохамед Али Бен Ромдан

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Зрители матча Саудовская Аравия—Мексика целуются на трибунах

Зрители матча Саудовская Аравия—Мексика целуются на трибунах

Фото: Reuters / Alberto Lingria

Аргентинский защитник Кристиан Ромеро (слева) борется за мяч с капитаном польской сборной Робертом Левандовски

Аргентинский защитник Кристиан Ромеро (слева) борется за мяч с капитаном польской сборной Робертом Левандовски

Фото: Reuters / Amanda Perobelli

Болельщик в гриме перед матчем между сборными Хорватии и Канады

Болельщик в гриме перед матчем между сборными Хорватии и Канады

Фото: Reuters / Paul Childs

Фанат с радужным флагом выбежал на поле во время игры Португалия—Уругвай

Фанат с радужным флагом выбежал на поле во время игры Португалия—Уругвай

Фото: Petr David Josek / AP

Нападающий сборной Коста-Рики Джевисон Беннетте бежит за мячом

Нападающий сборной Коста-Рики Джевисон Беннетте бежит за мячом

Фото: Reuters / Dylan Martinez

Капитан португальской сборной Криштиану Роналду празднует забитый гол в матче против Ганы на фоне плаката с портретом аргентинского нападающего Лионеля Месси

Капитан португальской сборной Криштиану Роналду празднует забитый гол в матче против Ганы на фоне плаката с портретом аргентинского нападающего Лионеля Месси

Фото: Reuters / Albert Gea

Татуировка на ноге нападающего сборной Хорватии Марко Ливая

Татуировка на ноге нападающего сборной Хорватии Марко Ливая

Фото: Reuters / Carl Recine

Игрок сборной Эквадора Феликс Торрес (в центре) борется за мяч с футболистом из Катара Абдулазизом Хатемом (справа)

Игрок сборной Эквадора Феликс Торрес (в центре) борется за мяч с футболистом из Катара Абдулазизом Хатемом (справа)

Фото: Ariel Schalit / AP

Шарф в цветах испанского флага в магазине Дохи

Шарф в цветах испанского флага в магазине Дохи

Фото: Petr David Josek / AP

Южнокорейский игрок Чо Ге Сон забивает гол в ворота сборной Ганы

Южнокорейский игрок Чо Ге Сон забивает гол в ворота сборной Ганы

Фото: Lee Jin-man / AP

Граффити с изображением легенды футбола Диего Марадоны в Дохе

Граффити с изображением легенды футбола Диего Марадоны в Дохе

Фото: Jorge Saenz / AP

Португальский нападающий Криштиану Роналду (в центре) падает на вратаря сборной Ганы Лоуренса Ати-Зиги (снизу)

Португальский нападающий Криштиану Роналду (в центре) падает на вратаря сборной Ганы Лоуренса Ати-Зиги (снизу)

Фото: Darko Bandic / AP

Зрительницы перед началом матча между Португалией и Ганой

Зрительницы перед началом матча между Португалией и Ганой

Фото: Hassan Ammar / AP

Игроки сборной Бразилии празднуют первый забитый гол в матче с Сербией

Игроки сборной Бразилии празднуют первый забитый гол в матче с Сербией

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Люди спускаются по лестнице на набережной в Дохе

Люди спускаются по лестнице на набережной в Дохе

Фото: Julio Cortez / AP

Защитник сборной Сербии Страхиня Павлович (в центре) лежит на поле во время матча с Бразилией

Защитник сборной Сербии Страхиня Павлович (в центре) лежит на поле во время матча с Бразилией

Фото: Reuters / Matthew Childs

Французский болельщик целует галльского петуха — символ национальной сборной — перед началом матча с командой Австралии

Французский болельщик целует галльского петуха — символ национальной сборной — перед началом матча с командой Австралии

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Матч между сборными Хорватии и Марокко

Матч между сборными Хорватии и Марокко

Фото: Manu Fernandez / AP

Юный болельщик из Сенегала поддерживает национальную сборную

Юный болельщик из Сенегала поддерживает национальную сборную

Фото: Reuters / Dylan Martinez

Женщина в традиционном катарском платье фотографирует футбольный мяч в цветах флага страны-хозяйки чемпионата мира

Женщина в традиционном катарском платье фотографирует футбольный мяч в цветах флага страны-хозяйки чемпионата мира

Фото: Julio Cortez / AP

Нападающий Аргентины Лионель Месси (справа) покидает поле, пока футболисты Саудовской Аравии празднуют победу в матче

Нападающий Аргентины Лионель Месси (справа) покидает поле, пока футболисты Саудовской Аравии празднуют победу в матче

Фото: Luca Bruno / AP

Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат обливается водой

Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат обливается водой

Фото: Reuters / Carl Recine

Форвард сборной Франции Оливье Жиру (справа) в прыжке наносит удар по воротам сборной Австралии, в центре — австралиец Кай Роулс

Форвард сборной Франции Оливье Жиру (справа) в прыжке наносит удар по воротам сборной Австралии, в центре — австралиец Кай Роулс

Фото: Frank Augstein / AP

Болельщик сборной Хорватии

Болельщик сборной Хорватии

Фото: Reuters / Amr Abdallah Dalsh

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру празднует второй забитый гол своей команды в ворота Австралии

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру празднует второй забитый гол своей команды в ворота Австралии

Фото: Pavel Golovkin / AP

Женщина в парандже наблюдает за игрой сборных Марокко и Хорватии

Женщина в парандже наблюдает за игрой сборных Марокко и Хорватии

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Игроки сборной Германии перед матчем с Японией прикрыли рты в знак протеста против запрета FIFA носить капитанские повязки в поддержку ЛГБТ

Игроки сборной Германии перед матчем с Японией прикрыли рты в знак протеста против запрета FIFA носить капитанские повязки в поддержку ЛГБТ

Фото: Eugene Hoshiko / AP

Австралийский фанат с изображением флага страны на лице

Австралийский фанат с изображением флага страны на лице

Фото: Frank Augstein / AP

Сенегальский болельщик держится за голову после поражения национальной сборной от команды Нидерландов

Сенегальский болельщик держится за голову после поражения национальной сборной от команды Нидерландов

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Момент матча Аргентина — Саудовская Аравия. Столкновение вратаря саудовской команды Мохаммеда Аль-Овайса с защитником Яссером Аль-Шахрани (в зеленой футболке)

Момент матча Аргентина — Саудовская Аравия. Столкновение вратаря саудовской команды Мохаммеда Аль-Овайса с защитником Яссером Аль-Шахрани (в зеленой футболке)

Фото: Reuters / Marko Djurica

Лодки с флагами команд-участниц чемпионата мира

Лодки с флагами команд-участниц чемпионата мира

Фото: Julio Cortez / AP

Фанаты Эквадора празднуют победу в матче против Катара

Фанаты Эквадора празднуют победу в матче против Катара

Фото: Reuters / Hamad I Mohammed

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Болельщики Эквадора переживают поражение национальной сборной в матче против Сенегала

Фото: Reuters / Santiago Arcos

Французского нападающего Рандаля Коло Муани (на переднем плане) атакует полузащитник сборной Туниса Мохамед Али Бен Ромдан

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Зрители матча Саудовская Аравия—Мексика целуются на трибунах

Фото: Reuters / Alberto Lingria

Аргентинский защитник Кристиан Ромеро (слева) борется за мяч с капитаном польской сборной Робертом Левандовски

Фото: Reuters / Amanda Perobelli

Болельщик в гриме перед матчем между сборными Хорватии и Канады

Фото: Reuters / Paul Childs

Фанат с радужным флагом выбежал на поле во время игры Португалия—Уругвай

Фото: Petr David Josek / AP

Нападающий сборной Коста-Рики Джевисон Беннетте бежит за мячом

Фото: Reuters / Dylan Martinez

Капитан португальской сборной Криштиану Роналду празднует забитый гол в матче против Ганы на фоне плаката с портретом аргентинского нападающего Лионеля Месси

Фото: Reuters / Albert Gea

Татуировка на ноге нападающего сборной Хорватии Марко Ливая

Фото: Reuters / Carl Recine

Игрок сборной Эквадора Феликс Торрес (в центре) борется за мяч с футболистом из Катара Абдулазизом Хатемом (справа)

Фото: Ariel Schalit / AP

Шарф в цветах испанского флага в магазине Дохи

Фото: Petr David Josek / AP

Южнокорейский игрок Чо Ге Сон забивает гол в ворота сборной Ганы

Фото: Lee Jin-man / AP

Граффити с изображением легенды футбола Диего Марадоны в Дохе

Фото: Jorge Saenz / AP

Португальский нападающий Криштиану Роналду (в центре) падает на вратаря сборной Ганы Лоуренса Ати-Зиги (снизу)

Фото: Darko Bandic / AP

Зрительницы перед началом матча между Португалией и Ганой

Фото: Hassan Ammar / AP

Игроки сборной Бразилии празднуют первый забитый гол в матче с Сербией

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Люди спускаются по лестнице на набережной в Дохе

Фото: Julio Cortez / AP

Защитник сборной Сербии Страхиня Павлович (в центре) лежит на поле во время матча с Бразилией

Фото: Reuters / Matthew Childs

Французский болельщик целует галльского петуха — символ национальной сборной — перед началом матча с командой Австралии

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Матч между сборными Хорватии и Марокко

Фото: Manu Fernandez / AP

Юный болельщик из Сенегала поддерживает национальную сборную

Фото: Reuters / Dylan Martinez

Женщина в традиционном катарском платье фотографирует футбольный мяч в цветах флага страны-хозяйки чемпионата мира

Фото: Julio Cortez / AP

Нападающий Аргентины Лионель Месси (справа) покидает поле, пока футболисты Саудовской Аравии празднуют победу в матче

Фото: Luca Bruno / AP

Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат обливается водой

Фото: Reuters / Carl Recine

Форвард сборной Франции Оливье Жиру (справа) в прыжке наносит удар по воротам сборной Австралии, в центре — австралиец Кай Роулс

Фото: Frank Augstein / AP

Болельщик сборной Хорватии

Фото: Reuters / Amr Abdallah Dalsh

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру празднует второй забитый гол своей команды в ворота Австралии

Фото: Pavel Golovkin / AP

Женщина в парандже наблюдает за игрой сборных Марокко и Хорватии

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Игроки сборной Германии перед матчем с Японией прикрыли рты в знак протеста против запрета FIFA носить капитанские повязки в поддержку ЛГБТ

Фото: Eugene Hoshiko / AP

Австралийский фанат с изображением флага страны на лице

Фото: Frank Augstein / AP

Сенегальский болельщик держится за голову после поражения национальной сборной от команды Нидерландов

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Момент матча Аргентина — Саудовская Аравия. Столкновение вратаря саудовской команды Мохаммеда Аль-Овайса с защитником Яссером Аль-Шахрани (в зеленой футболке)

Фото: Reuters / Marko Djurica

Лодки с флагами команд-участниц чемпионата мира

Фото: Julio Cortez / AP

Фанаты Эквадора празднуют победу в матче против Катара

Фото: Reuters / Hamad I Mohammed

Смотреть

Спустя 12 лет сборная Ганы снова оплошала с пенальти — и снова позволила уругвайской команде воскреснуть из мертвых. Только что инертная и пресная, не способная придумать впереди ничего толкового, она вдруг расцвела пышной розой посреди безжизненной катарской пустыни. Это были уже прежние уругвайцы — те, от которых всегда ждали острого футбола и борьбы за медали любого турнира.

Им не повезло, когда Дарвин Нуньес, среагировавший на раскроившую центр ганской обороны передачу, ловко перекинул голкипера Лоуренса Ати-Зиджи: мяч у «ленточки» достал защитник Мохаммед Салису. Зато ей повезло в следующей резкой, с акцентом атаке. Она шла через правый фланг, откуда прошел прострел на Луиса Суареса, который хладнокровно остановил мяч, обработал и пробил почти наверняка. Ати-Зиджи удар зацепил, но мяч все равно продолжил движение к воротам, а пропасть шансу не дал головой добивший его в сетку Джорджиан де Арраскаэта.

А вскоре тот же де Арраскаэта выдал потрясающий трюк. Подстроившись под навес, положив корпус, он пальнул с лета, из-под оппонента. И так пальнул, что Ати-Зиджи можно было и не пытаться выручить ганцев.

И этот гол был идеальным символом уругвайского ренессанса. Джорджиан де Арраскаэта дебютировал в сборной Уругвая еще в 2014 году. Формально в его послужном списке четыре десятка матчей за нее. Но это были либо мало что значившие матчи, либо матчи, когда он выходил на замену перед финальным свистком: всегда в уругвайском составе находились и игроки куда знаменитее его. В Катаре де Арраскаэта тоже был дублером — ему досталось всего полчаса во встрече с португальцами. И он ни за что не попал бы в стартовый состав, если бы не чрезвычайная ситуация, потребовавшая от Алонсо чрезвычайных мер.

А в параллельном матче все тоже было любопытно. В нем уже наслаждающиеся путевкой в play-off португальцы быстро открыли счет в матче с корейцами. Но сборная Южной Кореи еще в первом тайме счет сравняла благодаря несчастью с Криштиану Роналду. К голу привел рикошет от его спины после подачи углового. А у корейцев ведь перед заключительным туром тоже, как и у уругвайцев, было одно очко, а разница мячей — даже чуть лучше. То есть они оставались в гонке за play-off. И им нужна была победа.

Они стремились к ней отчаянно, бросив во втором тайме в бой едва ли не всех находившихся на скамейке футболистов, умеющих играть в нападении. Но сборная Португалии держалась. А еще запарывала свои моменты, которые могли бы интригу добить.

Держалась и сборная Уругвая. Она и после перерыва некоторое время превосходила соперников во всем. Но постепенно ожила и ганская команда. И тут снова под лучами софитов очутился Серхио Рочет. Мохаммед Кудус пальнул с пары десятков метров так, что не видно было, как спастись. Рочет вытащил мяч в углу.

Вместо сборной Германии в 1/8 финала чемпионата мира вышла Япония

И тут руками за голову схватился Луис Суарес. Когда-то новости с других стадионов приходили с огромной задержкой. Теперь они приходят моментально. И Суарес, как и все уругвайцы, разумеется, узнал, что его сборной подставили ножку. Что корейский лидер Сон Хын Мин в добавленное время дотащил мяч до португальской штрафной, а там его поддержал Хван Хи Чхан — и всё, корейцы победили, сравнявшись в пока еще не зафиксированной официально таблице группы с уругвайцами по очкам, по разнице мячей, но опередив их по числу забитых голов — четыре против двух. Спустя десять минут, которые тянулись для корейских игроков, приклеившихся к экранам мобильников, целую вечность, таблица была зафиксирована официально, и слезы из глаз уругвайских игроков, убедившихся, что всякая магия имеет пределы, хлестали водопадом. В play-off прошли не они, а сборные Португалии и Южной Кореи.

Их соперники в 1/8 финала определились поздно вечером по московскому времени после завершения матчей в группе G. В ней бразильцы досрочно гарантировали себе путевку в play-off, а на вторую претендовали швейцарцы, сербы и камерунцы. Лидеры играли с камерунской командой, а сборная Сербии — со швейцарской.

Алексей Доспехов

Третий, заключительный тур

Группа E

Коста-Рика—Германия 2:4

Техеда, 58; Нойер, 70 (автогол) — Гнабри, 10; Хаверц, 73, 85; Фюллькруг, 89

1 декабря. Эль-Хаур, стадион Al Bayt. 67 054 зрителя.

Статистика матча

Коста-Рика Германия

Удары по воротам 7 32

Удары в створ 5 11

Штанги / перекладины 0 2

Угловые 1 14

Офсайды 4 3

Фолы 3 9

Предупреждения 1 0

Процент владения мячом 32 68

Япония Испания 2:1

Доан, 48; Танака, 51 — Мората, 11

1 декабря. Доха, стадион Khalifa International. 44 851 зритель.

Статистика матча

Япония Испания

Удары по воротам 6 14

Удары в створ 3 5

Угловые 0 2

Офсайды 2 2

Фолы 9 6

Предупреждения 3 0

Процент владения мячом 18 82

Итоговая таблица группы E

В Н П М О

1. Япония 2 0 1 4:3 6

2. Испания 1 1 1 9:3 4

3. Германия 1 1 1 6:5 4

4. Коста-Рика 1 0 2 3:11 3

Группа H

Гана—Уругвай 0:2

Де Арраскаэта, 26, 32. Незабитый пенальти: Андре Айю (Гана), 21 (вратарь)

2 декабря. Эль-Вакра, стадион Al Janoub. 43 443 зрителя.

Статистика матча

Гана Уругвай

Удары по воротам 10 12

Удары в створ 4 7

Угловые 5 2

Офсайды 2 2

Фолы 18 11

Предупреждения 2 5

Процент владения мячом 51 49

Южная Корея—Португалия 2:1

Ким Ён Гвон, 27; Хван Хи Чхан, 90+1 — Орта, 5

2 декабря. Эр-Райян, стадион Education City. 44 097 зрителей.

Статистика матча

Южная Корея Португалия

Удары по воротам 13 13

Удары в створ 6 6

Угловые 5 4

Офсайды 1 5

Фолы 9 10

Предупреждения 2 0

Процент владения мячом 39 61

Итоговая таблица группы H

В Н П М О

1. Португалия 2 0 1 6:4 6

2. Южная Корея 1 1 1 4:4 4

3. Уругвай 1 1 1 2:2 4

4. Гана 1 0 2 5:7 3

1/8 финала

03.12: Нидерланды—США, Аргентина—Австралия

04.12: Франция—Польша, Англия—Сенегал

05.12: Япония—Хорватия, победитель группы G—Южная Корея

06.12: Марокко—Испания, Португалия—2-е место группы G

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