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Борис Гребенщиков: «Нужно научиться быть в этом бараке свободным человеком»

После концерта в Барселоне c Борисом Гребенщиковым поговорил Борис Барабанов.

Борис Гребенщиков

Борис Гребенщиков

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Борис Гребенщиков

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

— Как вам работается без гитариста в группе?

— Играть без гитары — страшно интересно. Напомню, что гитарист Алексей Зубарев вернулся в «Аквариум» в период, когда мы затеяли экспериментальный квартет с участием Олега Шарра и Бориса Рубекина. И было изначальное понимание, что он с нами играет из дружеских чувств, а настоящая его работа — это музыка, которую он пишет для кино и ТВ. Он — блестящий композитор; и все время, пока он играл с нами, даже во время концертов, каждую свободную минуту он сидел в наушниках с компьютером и правил эту музыку. После 24 февраля 2022 года концерты «Аквариума» прекратились. То же и с другим нашим гитаристом Игорем Тимофеевым. Они, как и вся техническая бригада, остались в России. И это был для меня знак, потому что на самом деле я давно хотел попробовать играть без гитариста.

— И теперь все больше нагрузки ложится на плечи вашего клавишника Константина Туманова.

— Так и было задумано. Потому что в условиях крайнего стресса он играет гениально.

— Реакция людей в барселонском зале вообще не отличалась от того, что я видел на ваших концертах на протяжении десятилетий. Так везде?

— Скажу больше: те, кто сейчас приходят на концерты в Европе,— это те же люди, которые недавно ходили на наши концерты в России. Недавно мы играли в церкви в Гааге, и там же у нас был концерт несколько лет назад. Так вот, тогда было ощущение, что люди пришли не столько нас послушать, сколько пообщаться друг с другом. А теперь в том же зале все было забито по самые стропила, а реакция была такая, словно это Самара или Красноярск.

— Ваша сегодняшняя программа делится на две части. Первая явно откликается на сегодняшнюю обстановку и состоит из мрачных, тяжелых в эмоциональном смысле песен. Вторая — выход к свету. Так вот, мне показалось, что первая часть выглядит убедительнее, это законченное решение, а во второй, ярмарочной, многое можно менять местами, и песни не все столь обязательные. Получается, что про плохое говорить легче.

— Так выстроилось само собой, такое не придумаешь. Первая часть — трагедия, вторая — возвращение в карнавал. И я этому очень рад. Я читаю много комментариев из обеих стран, особенно из «той» страны, что сейчас не время для радостных песен. «Не время, товарищ, война».

— Вы читаете, что вам пишут?

— Читать это не просто интересно, но и необходимо; обратная связь — это единственный метод стать лучше. И я уверен, что люди, которые сейчас вынуждены бороться и страдать, не должны жить с мыслью о том, что выхода нет, все плохо и все погибло. Если хочешь победить, нужно идти улыбаясь, с высоко поднятой головой. Отношение должно быть такое, как в песне «Стаканы»: «а я говорю, что буду». И когда я читаю комментарии типа «какой позор, что пока где-то идет война, эти люди корчатся под песню “Стаканы”», я думаю: «Господи, что же ты, дорогой, не даешь себе труда подумать…» Слово «пить» всегда использовалось суфиями в смысле «жить». «Стаканы» — это про то, что наперекор всему нужно идти вперед и не сдаваться.

— Ваш недавний альбом «Дом всех святых» вышел вне общепринятого порядка «продвижения», который подразумевает концерты-презентации, интервью, поход на телевидение… Сейчас всего этого нет.

— У нас этого никогда и не было. Ты больше к московским порядкам привык, а в Петербурге никогда не было понятия «презентация». Записали альбом, послушали с друзьями, выставили бесплатно в сеть — и поехали дальше играть.

— Сегодняшнее существование «Аквариума», вернее, группы «БГ+»,— это какая-то новая жизнь или продолжение прежней?

У «Аквариума» вышел альбом «Дом всех святых»

— Еще в 1960-е годы у меня было ощущение, что, поскольку я живу в стране с ограниченной свободой, без возможности когда-либо увидеть жизнь в другом месте, нужно научиться быть в этом бараке свободным человеком. Все, что мы делали в 1970–1980-е, представляло собой поиск такого образа жизни. И мы научились. Я помню, как во времена Ленинградского рок-клуба, когда нам запрещали какой-то концерт, Сергей Курехин мог позвонить своему куратору из КГБ и накричать на него: «Что вы делаете? Тут же пришли иностранные журналисты! Вы хотите, чтобы завтра об этом написала “Таймс”?» И концерт разрешали. И система проиграла. Я помню концерт в Рок-клубе, когда кого-то из наших без всякого повода забрали в милицию, я вышел на сцену и сказал, что пока его не выпустят, мы отказываемся играть — в знак протеста встал весь зал, и «представители карательных органов» просто бежали. Я горжусь, что в нашей жизни это было; все чувствовали, что то, что мы делаем, делается не зря. Мы своего добились, но увы — свято место пусто не бывает. Так что сегодня это та же группа, что была всегда, обозначаемая руной или БГ+ — кому что ближе, но в новых условиях существования нашего мира.

— Как вышло, что Санкт-Петербург дал нам одновременно и самые прекрасные, и самые жестокие вещи?

— Так было всегда. Киров где был убит? Этот город не лучше и не хуже других, но он особенный, он полон теней. Об этом писали и Гоголь, и Андрей Белый — все писали. Как мне говорил один тибетский шаман: вы этого не видите, но в этом городе полно теней мертвых людей. И все равно при этом у меня остается врожденная любовь к этим местам. Я бы назвал это «дух земли». Я помню это ощущение. Прилетаешь в Санкт-Петербург откуда угодно, спускаешься по трапу самолета, втягиваешь воздух и думаешь: «Какое счастье!» Любовь к этому месту, к этому небу, к этим людям никуда не денется. Этого у меня никто не отнимет. Я переехал в Англию задолго до войны, еще даже до ковида; просто, находясь вне России, я могу сделать для людей значительно больше, чем если бы я сидел в Петербурге.

— Недавно появилась ваша версия песни Булата Окуджавы «Примета», и в концертной программе она, честно говоря, перевешивает все ваши антивоенные песни.

Борис Гребенщиков выступил в Барселоне

— Я, правда, никогда не думал, что у меня есть антивоенные песни, но все равно этому счастлив. Окуджава — великий человек. Эта песня выходила у меня на альбоме песен Окуджавы, и тогда ее никто не заметил. А теперь она собирает больше всего просмотров из всех моих видео в серии «Подношение времени». Вообще, к новому году я готовлю к выпуску альбом с песнями бардов (хотя Окуджава был против этого термина). Я на них вырос и воспринял одновременно с рок-н-роллом. Записи Вертинского и Окуджавы существовали в моей жизни одновременно с Gentle Giant и Jethro Tull. Я умел играть эти песни. К тому же Евгений Клячкин был другом нашего дома, и я мог учиться тому, как это делается, непосредственно у мастера. За последние 12 лет у нас собрался альбом, на котором будут песни Булата Окуджавы, Юрия Кукина, Юрия Визбора, немного Галича с Высоцким, Евгений Клячкин (в том числе с «Шествием» на стихи Бродского), Александр Городницкий... Городницкий приходил недавно на наш концерт в Германии, он на самом деле человек-легенда. Ему почти 90 лет, а он нисколько не сдает, пишет, поет, ему все интересно, он в изумительной форме. И мне кажется, что альбомом песен бардов я не только возвращаю свой долг этим авторам, я возвращаю всем людям настоящий живой русский язык. Не мою современную его версию и не версию Оксимирона (включен в реестр иностранных агентов — “Ъ”), а классический русский язык. Потому что Окуджава, Галич, Высоцкий и все остальные — это русский язык и есть.

— В только что вышедшем трибьюте «Аквариуму», который выпустила группа «Электричество», есть версия песни «Ребята ловят кайф» с вашим вокалом и новой аранжировкой. Образ страны под гопниками не потерял актуальности. Для написания этой песни был формальный повод?

— Этот повод — вся жизнь, начиная с «революционных матросов» 1920-х годов. Где бы ты ни был — гопники в любой момент могут дать тебе в рог. Гопники были на верхушке власти и на улице, они задавали тон, они были камертоном реальности. Я вырос в мире, где все жили именно в этом ощущении, и мне с детства казалось, что настоящая жизнь должна быть совсем другой.

Фотогалерея

Борис Гребенщиков и его музыка

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«Гитару я нашел на помойке. А играть бабушка научила — по-моему, первая вещь, которую я научился играть, был старинный русский романс»&lt;br> Борис Гребенщиков (на фото в центре) родился 27 ноября 1953 года в Ленинграде. Музыкой увлекся еще в школе и уже тогда исполнял песни собственного сочинения

«Гитару я нашел на помойке. А играть бабушка научила — по-моему, первая вещь, которую я научился играть, был старинный русский романс»
Борис Гребенщиков (на фото в центре) родился 27 ноября 1953 года в Ленинграде. Музыкой увлекся еще в школе и уже тогда исполнял песни собственного сочинения

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Говорят: самые надежные друзья — те, с которыми ты познакомился в детстве или юности. Это точка зрения инертного человека. Значит, ты просто не в состоянии найти себе друзей»&lt;br>После окончания факультета прикладной математики и процессов управления ЛГУ Борис Гребенщиков продолжил заниматься музыкой, выступать с концертами, а также сотрудничать с экспериментальным студенческим театром. В 1972 году музыкант (на фото справа) вместе со своим соседом по подъезду Анатолием Гуницким основал группу «Аквариум», в первый состав которой также вошли Валерий Обгорелов, Александр Цитаниди и Александр Васильев

«Говорят: самые надежные друзья — те, с которыми ты познакомился в детстве или юности. Это точка зрения инертного человека. Значит, ты просто не в состоянии найти себе друзей»
После окончания факультета прикладной математики и процессов управления ЛГУ Борис Гребенщиков продолжил заниматься музыкой, выступать с концертами, а также сотрудничать с экспериментальным студенческим театром. В 1972 году музыкант (на фото справа) вместе со своим соседом по подъезду Анатолием Гуницким основал группу «Аквариум», в первый состав которой также вошли Валерий Обгорелов, Александр Цитаниди и Александр Васильев

Фото: Коммерсантъ / Александр Чиженок  /  купить фото

«Те, кто говорят о власти с придыханием или захлебываясь от ненависти, — глубоко ошибаются. Власть не заслуживает ни того, ни другого. О власти нет смысла говорить в той же степени, в какой нет смысла говорить о водопроводчиках» &lt;br>На фото слева направо: музыканты Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков и Стас Намин

«Те, кто говорят о власти с придыханием или захлебываясь от ненависти, — глубоко ошибаются. Власть не заслуживает ни того, ни другого. О власти нет смысла говорить в той же степени, в какой нет смысла говорить о водопроводчиках»
На фото слева направо: музыканты Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков и Стас Намин

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Если боишься терять, то ты пока не нашел себя. Как найдешь — успокоишься, потому что устройство жизни таково, что нам не принадлежит ничего, что можно потерять»&lt;br> После выступления на рок-фестивале в Тбилиси в 1980 году группа «Аквариум» была официально запрещена, а Бориса Гребенщикова уволили с работы в НИИ и исключили из комсомола

«Если боишься терять, то ты пока не нашел себя. Как найдешь — успокоишься, потому что устройство жизни таково, что нам не принадлежит ничего, что можно потерять»
После выступления на рок-фестивале в Тбилиси в 1980 году группа «Аквариум» была официально запрещена, а Бориса Гребенщикова уволили с работы в НИИ и исключили из комсомола

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Я желаю счастья каждой двери, захлопнутой за мной»&lt;br> Официальный запрет группы не помешал Борису Гребенщикову продолжить заниматься музыкой: в 1981-1982 годах «Аквариум» выпускает «Синий Альбом», а также альбомы «Треугольник», «Электричество», «Акустика, «Табу»

«Я желаю счастья каждой двери, захлопнутой за мной»
Официальный запрет группы не помешал Борису Гребенщикову продолжить заниматься музыкой: в 1981-1982 годах «Аквариум» выпускает «Синий Альбом», а также альбомы «Треугольник», «Электричество», «Акустика, «Табу»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«В музыке нет иного уровня, кроме мирового: это когда человек держит у себя дома сто компактов, и среди них — твоя музыка. Остальное все — сельская самодеятельность. Из наших музыкантов пока никто не дотянулся»&lt;br> В конце 1980-х «Аквариум» записал англоязычный альбом Radio Silence и отправился в гастроли по США и Западной Европе вместе с музыкантами группы Eurythmics

«В музыке нет иного уровня, кроме мирового: это когда человек держит у себя дома сто компактов, и среди них — твоя музыка. Остальное все — сельская самодеятельность. Из наших музыкантов пока никто не дотянулся»
В конце 1980-х «Аквариум» записал англоязычный альбом Radio Silence и отправился в гастроли по США и Западной Европе вместе с музыкантами группы Eurythmics

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Конрадт

«Теперь нас может спасти только сердце, потому что нас уже не спас ум; а сердцу нужны небо и корни: оно не может жить в пустоте»&lt;br> В 1978 году у Бориса Гребенщикова и его первой супруги Натальи Козловской родилась дочь Алиса. По такому случаю музыкант совместно с Майком Науменко записал акустический альбом «Все братья — сестры», тираж которого составил всего десять экземпляров

«Теперь нас может спасти только сердце, потому что нас уже не спас ум; а сердцу нужны небо и корни: оно не может жить в пустоте»
В 1978 году у Бориса Гребенщикова и его первой супруги Натальи Козловской родилась дочь Алиса. По такому случаю музыкант совместно с Майком Науменко записал акустический альбом «Все братья — сестры», тираж которого составил всего десять экземпляров

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов  /  купить фото

«Любая весть изначально благая, просто ты к этому еще не привык»&lt;br>В начале 1990-х годов Борис Гребенщиков объявил о прекращении деятельности «Аквариума», возглавив группу «БГ-Бэнд». В 1993 году был собран новый «Аквариум» — «Аквариум 2.0», в состав которого вошли как старые участники коллектива, так и новые музыканты

«Любая весть изначально благая, просто ты к этому еще не привык»
В начале 1990-х годов Борис Гребенщиков объявил о прекращении деятельности «Аквариума», возглавив группу «БГ-Бэнд». В 1993 году был собран новый «Аквариум» — «Аквариум 2.0», в состав которого вошли как старые участники коллектива, так и новые музыканты

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов  /  купить фото

«Нормальные люди в России мучаются, потому что не знают, что им делать. Не знают, кто они такие, зачем они здесь. Они коротают время в ожидании какого-то подарка. Когда же им поступает этот подарок — не знают, что с ним делать. У каждого есть сотни примеров»&lt;br> В 1997 году Борис Гребенщиков записал в Нью-Йорке альбом «Лилит» вместе с музыкантами группы Боба Дилана The Band

«Нормальные люди в России мучаются, потому что не знают, что им делать. Не знают, кто они такие, зачем они здесь. Они коротают время в ожидании какого-то подарка. Когда же им поступает этот подарок — не знают, что с ним делать. У каждого есть сотни примеров»
В 1997 году Борис Гребенщиков записал в Нью-Йорке альбом «Лилит» вместе с музыкантами группы Боба Дилана The Band

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Сергеев  /  купить фото

«Деньги — это эквивалент энергии. Я пою и отдаю довольно большое количество энергии. Те, кто приходят на концерт, мне за это платят. Они не могут платить напрямую своей энергией — поэтому дают бумажки, которые ее заменяют»

«Деньги — это эквивалент энергии. Я пою и отдаю довольно большое количество энергии. Те, кто приходят на концерт, мне за это платят. Они не могут платить напрямую своей энергией — поэтому дают бумажки, которые ее заменяют»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

«Я начал играть, чтобы понравиться девушкам. Не было бы женщин — я бы вообще ничего не стал делать. Реакция мужчин меня не интересует — близкие друзья не в счет»

«Я начал играть, чтобы понравиться девушкам. Не было бы женщин — я бы вообще ничего не стал делать. Реакция мужчин меня не интересует — близкие друзья не в счет»

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

«Как обидно быть умным, знаешь все наперед!»&lt;br> Борис Гребенщиков — автор нескольких литературных произведений: повести «Лес» («Роман, который так и не окончен»), рассказа «Иван и Данило», книги «Аквариум... Сны о чем-то большем». Кроме того, музыкант принял участие в создании «Книги, ради которой объединились писатели, объединить которых невозможно», выпущенной фондом благотворительной помощи хосписам «Вера»

«Как обидно быть умным, знаешь все наперед!»
Борис Гребенщиков — автор нескольких литературных произведений: повести «Лес» («Роман, который так и не окончен»), рассказа «Иван и Данило», книги «Аквариум... Сны о чем-то большем». Кроме того, музыкант принял участие в создании «Книги, ради которой объединились писатели, объединить которых невозможно», выпущенной фондом благотворительной помощи хосписам «Вера»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

«Большое искусство не может возникнуть в эпоху катаклизмов. Гиппиус? Есенин? — упаси господь. Маяковский? — ужасный поэт. Настоящее искусство возникает от пресыщенности — когда человек спокойно, забыв про все на свете, может заниматься своим делом и оттачивать каждую миниатюрную грань»&lt;br> Среди русских классиков Борис Гребенщиков предпочитает творчество Александра Пушкина, Бориса Пастернака, Анны Ахматовой, Михаила Булгакова

«Большое искусство не может возникнуть в эпоху катаклизмов. Гиппиус? Есенин? — упаси господь. Маяковский? — ужасный поэт. Настоящее искусство возникает от пресыщенности — когда человек спокойно, забыв про все на свете, может заниматься своим делом и оттачивать каждую миниатюрную грань»
Среди русских классиков Борис Гребенщиков предпочитает творчество Александра Пушкина, Бориса Пастернака, Анны Ахматовой, Михаила Булгакова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

«Мик Джаггер сказал: &quot;Если ты начнешь думать о том, что другие люди думают о тебе,— ничего сам не сделаешь&quot;. Кто-то считает меня буддистом-маразматиком? Я не против»&lt;br> В начале 1990-х годов Борис Гребенщиков увлекся буддизмом, а в 2006 году получил имя Пурошоттама, что означает «тот, кто выходит за пределы любых ограничений». При этом музыкант посещает и православные храмы

«Мик Джаггер сказал: "Если ты начнешь думать о том, что другие люди думают о тебе,— ничего сам не сделаешь". Кто-то считает меня буддистом-маразматиком? Я не против»
В начале 1990-х годов Борис Гребенщиков увлекся буддизмом, а в 2006 году получил имя Пурошоттама, что означает «тот, кто выходит за пределы любых ограничений». При этом музыкант посещает и православные храмы

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский

«Извиняйте дядьку, если что-то случилось, о чем уже давно было спето…»&lt;br> Свой 60-й день рождения Борис Гребенщиков отпраздновал выходом новых песен: 27 ноября 2013 года появился сингл музыканта под названием «Праздник урожая во дворце труда»

«Извиняйте дядьку, если что-то случилось, о чем уже давно было спето…»
Свой 60-й день рождения Борис Гребенщиков отпраздновал выходом новых песен: 27 ноября 2013 года появился сингл музыканта под названием «Праздник урожая во дворце труда»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

«Большой наш тур, который длился 23 года, подошел к концу. Мы играли 23 года не прерываясь. Все. Хватит. Мы были слишком доступны 23 года. Мы &quot;уходим под радар&quot;, куда-то в партизаны»&lt;br> В 2013 году Борис Гребенщиков в очередной раз объявил о роспуске «Аквариума», однако группа продолжила выступать. В 2014 году музыкант выпустил новый сольный альбом «Соль», по его словам, «лучший за 40 с лишним лет»

«Большой наш тур, который длился 23 года, подошел к концу. Мы играли 23 года не прерываясь. Все. Хватит. Мы были слишком доступны 23 года. Мы "уходим под радар", куда-то в партизаны»
В 2013 году Борис Гребенщиков в очередной раз объявил о роспуске «Аквариума», однако группа продолжила выступать. В 2014 году музыкант выпустил новый сольный альбом «Соль», по его словам, «лучший за 40 с лишним лет»

Фото: Коммерсантъ / Кирилл Беляев

В 2018 году вышел новый альбом Бориса Гребенщикова «Время N», который, по словам музыканта, стал логическим продолжением альбома «Соль» 2014 года

В 2018 году вышел новый альбом Бориса Гребенщикова «Время N», который, по словам музыканта, стал логическим продолжением альбома «Соль» 2014 года

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

Альбомную трилогию в 2020 году завершила запись «Знак огня»

Альбомную трилогию в 2020 году завершила запись «Знак огня»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Коньков  /  купить фото

В 2020 году вышел также благотворительный альбом «Услышь меня, хорошая», на котором музыкант в основном перепел народные песни. Пожертвования от слушателей альбома пошли на поддержку бездомных. В интервью в августе 2022 года музыкант сказал, что в основном стал жить в Лондоне как наиболее подходящем месте для записи музыки

В 2020 году вышел также благотворительный альбом «Услышь меня, хорошая», на котором музыкант в основном перепел народные песни. Пожертвования от слушателей альбома пошли на поддержку бездомных. В интервью в августе 2022 года музыкант сказал, что в основном стал жить в Лондоне как наиболее подходящем месте для записи музыки

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков

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«Гитару я нашел на помойке. А играть бабушка научила — по-моему, первая вещь, которую я научился играть, был старинный русский романс»
Борис Гребенщиков (на фото в центре) родился 27 ноября 1953 года в Ленинграде. Музыкой увлекся еще в школе и уже тогда исполнял песни собственного сочинения

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Говорят: самые надежные друзья — те, с которыми ты познакомился в детстве или юности. Это точка зрения инертного человека. Значит, ты просто не в состоянии найти себе друзей»
После окончания факультета прикладной математики и процессов управления ЛГУ Борис Гребенщиков продолжил заниматься музыкой, выступать с концертами, а также сотрудничать с экспериментальным студенческим театром. В 1972 году музыкант (на фото справа) вместе со своим соседом по подъезду Анатолием Гуницким основал группу «Аквариум», в первый состав которой также вошли Валерий Обгорелов, Александр Цитаниди и Александр Васильев

Фото: Коммерсантъ / Александр Чиженок  /  купить фото

«Те, кто говорят о власти с придыханием или захлебываясь от ненависти, — глубоко ошибаются. Власть не заслуживает ни того, ни другого. О власти нет смысла говорить в той же степени, в какой нет смысла говорить о водопроводчиках»
На фото слева направо: музыканты Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков и Стас Намин

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Если боишься терять, то ты пока не нашел себя. Как найдешь — успокоишься, потому что устройство жизни таково, что нам не принадлежит ничего, что можно потерять»
После выступления на рок-фестивале в Тбилиси в 1980 году группа «Аквариум» была официально запрещена, а Бориса Гребенщикова уволили с работы в НИИ и исключили из комсомола

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Я желаю счастья каждой двери, захлопнутой за мной»
Официальный запрет группы не помешал Борису Гребенщикову продолжить заниматься музыкой: в 1981-1982 годах «Аквариум» выпускает «Синий Альбом», а также альбомы «Треугольник», «Электричество», «Акустика, «Табу»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«В музыке нет иного уровня, кроме мирового: это когда человек держит у себя дома сто компактов, и среди них — твоя музыка. Остальное все — сельская самодеятельность. Из наших музыкантов пока никто не дотянулся»
В конце 1980-х «Аквариум» записал англоязычный альбом Radio Silence и отправился в гастроли по США и Западной Европе вместе с музыкантами группы Eurythmics

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Конрадт

«Теперь нас может спасти только сердце, потому что нас уже не спас ум; а сердцу нужны небо и корни: оно не может жить в пустоте»
В 1978 году у Бориса Гребенщикова и его первой супруги Натальи Козловской родилась дочь Алиса. По такому случаю музыкант совместно с Майком Науменко записал акустический альбом «Все братья — сестры», тираж которого составил всего десять экземпляров

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов  /  купить фото

«Любая весть изначально благая, просто ты к этому еще не привык»
В начале 1990-х годов Борис Гребенщиков объявил о прекращении деятельности «Аквариума», возглавив группу «БГ-Бэнд». В 1993 году был собран новый «Аквариум» — «Аквариум 2.0», в состав которого вошли как старые участники коллектива, так и новые музыканты

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов  /  купить фото

«Нормальные люди в России мучаются, потому что не знают, что им делать. Не знают, кто они такие, зачем они здесь. Они коротают время в ожидании какого-то подарка. Когда же им поступает этот подарок — не знают, что с ним делать. У каждого есть сотни примеров»
В 1997 году Борис Гребенщиков записал в Нью-Йорке альбом «Лилит» вместе с музыкантами группы Боба Дилана The Band

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Сергеев  /  купить фото

«Деньги — это эквивалент энергии. Я пою и отдаю довольно большое количество энергии. Те, кто приходят на концерт, мне за это платят. Они не могут платить напрямую своей энергией — поэтому дают бумажки, которые ее заменяют»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

«Я начал играть, чтобы понравиться девушкам. Не было бы женщин — я бы вообще ничего не стал делать. Реакция мужчин меня не интересует — близкие друзья не в счет»

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

«Как обидно быть умным, знаешь все наперед!»
Борис Гребенщиков — автор нескольких литературных произведений: повести «Лес» («Роман, который так и не окончен»), рассказа «Иван и Данило», книги «Аквариум... Сны о чем-то большем». Кроме того, музыкант принял участие в создании «Книги, ради которой объединились писатели, объединить которых невозможно», выпущенной фондом благотворительной помощи хосписам «Вера»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

«Большое искусство не может возникнуть в эпоху катаклизмов. Гиппиус? Есенин? — упаси господь. Маяковский? — ужасный поэт. Настоящее искусство возникает от пресыщенности — когда человек спокойно, забыв про все на свете, может заниматься своим делом и оттачивать каждую миниатюрную грань»
Среди русских классиков Борис Гребенщиков предпочитает творчество Александра Пушкина, Бориса Пастернака, Анны Ахматовой, Михаила Булгакова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

«Мик Джаггер сказал: "Если ты начнешь думать о том, что другие люди думают о тебе,— ничего сам не сделаешь". Кто-то считает меня буддистом-маразматиком? Я не против»
В начале 1990-х годов Борис Гребенщиков увлекся буддизмом, а в 2006 году получил имя Пурошоттама, что означает «тот, кто выходит за пределы любых ограничений». При этом музыкант посещает и православные храмы

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский

«Извиняйте дядьку, если что-то случилось, о чем уже давно было спето…»
Свой 60-й день рождения Борис Гребенщиков отпраздновал выходом новых песен: 27 ноября 2013 года появился сингл музыканта под названием «Праздник урожая во дворце труда»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

«Большой наш тур, который длился 23 года, подошел к концу. Мы играли 23 года не прерываясь. Все. Хватит. Мы были слишком доступны 23 года. Мы "уходим под радар", куда-то в партизаны»
В 2013 году Борис Гребенщиков в очередной раз объявил о роспуске «Аквариума», однако группа продолжила выступать. В 2014 году музыкант выпустил новый сольный альбом «Соль», по его словам, «лучший за 40 с лишним лет»

Фото: Коммерсантъ / Кирилл Беляев

В 2018 году вышел новый альбом Бориса Гребенщикова «Время N», который, по словам музыканта, стал логическим продолжением альбома «Соль» 2014 года

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

Альбомную трилогию в 2020 году завершила запись «Знак огня»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Коньков  /  купить фото

В 2020 году вышел также благотворительный альбом «Услышь меня, хорошая», на котором музыкант в основном перепел народные песни. Пожертвования от слушателей альбома пошли на поддержку бездомных. В интервью в августе 2022 года музыкант сказал, что в основном стал жить в Лондоне как наиболее подходящем месте для записи музыки

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков

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