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Коммерсантъ FM
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Мировая зарплата ушла в минус

С учетом инфляции она сократилась впервые за двадцатилетие

По итогам первой половины 2022 года реальная месячная зарплата в среднем по миру впервые за последние 20 лет не выросла, а сократилась — на 0,9%, сообщается в докладе Международной организации труда (МОТ). Причинами смены тенденции в динамике реальных зарплат эксперты МОТ назвали наложение «серьезного инфляционного кризиса» на замедление глобального экономического роста, которое было отчасти вызвано конфликтом на Украине и взлетом мировых цен на энергоресурсы.

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Темпы прироста зарплат в среднем по миру по итогам первого полугодия 2022-го впервые за последние 20 лет не смогли обогнать уровень ускорившейся инфляции и снизились на 0,9% в годовом сравнении. Такие расчеты в «Глобальном обзоре зарплат» приводит Международная организация труда. Из него следует, что в целом показатели занятости на мировом рынке труда к началу этого года частично восстановились после роста безработицы из-за пандемии. Впрочем, если страны с высоким уровнем дохода вернулись по этому показателю к уровням четвертого квартала 2019 года, то в государствах с низким и средним уровнем дохода он по-прежнему ниже на 2% «допандемийных» цифр. Интенсивность восстановления оказалась разной и по группам работников — число безработных среди молодежи по итогам 2021 года в мире было выше «допандемийного» уровня на 6 млн человек.

Дальнейшее сокращение мировой безработицы, прогнозируют аналитики МОТ, замедлится из-за военных действий на Украине. Как известно, они уже привели к сокращению прогнозов роста мирового ВВП. Согласно последним ожиданиям Международного валютного фонда, глобальная экономика в этом году вырастет лишь на 3,2%, при этом мировая инфляция к концу года составит 8,8%.

Аналитики МОТ отмечают, что если исключить из мирового показателя снижения реальных зарплат Китай (где рост заработной платы обычно выше, чем в среднем по миру), падение месячной зарплаты составит уже 1,4%. Максимальное снижение среди регионов мира — в Восточной Европе (3,3%), где наибольший вклад в сокращение показателя внесла, очевидно, Украина. Рынок труда этой страны по итогам 2022 года может потерять около 15,5% рабочих мест (подробнее см. “Ъ” от 3 ноября). На втором месте по уровню сокращения зарплат — страны Северной Америки (3,2%), на третьем — Южной Америки (1,7%). Максимальная положительная динамика зафиксирована в странах Центральной Азии (плюс 2,5%), в Азиатско-Тихоокеанском регионе (плюс 1,3%).

Показатели РФ выглядят хуже мировых — рост зарплат в стране за девять месяцев, по оценке Росстата, оказался ниже уровня инфляции на 1,5%. По итогам года, согласно прогнозу Минэкономики, падение составит 2%, впрочем, ведомство обещает, что уже в 2023 году его сменит рост на 2,6%. Уровень безработицы на российском рынке труда при этом остается рекордно низким и в третьем квартале этого года составил всего 3,8%. Отметим, что относительно высокий уровень инфляции в последние годы был одним из факторов, определивших специфическую «подстройку» российской занятости под экономические кризисы в стране — она традиционно происходила за счет сокращения расходов на фонды оплаты труда, а не числа рабочих мест. Можно предположить, что эта модель может быть использована и в других странах, тем более что ряд национальных рынков труда уже успели прибегнуть к ней во время пандемии (подробнее см. “Ъ” от 5 июня 2020 года).

Анастасия Мануйлова

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