Украинская безработица готовится к отступлению

По итогам 2022 года рынок труда Украины может потерять только около 15,5% своих рабочих мест, что почти в два раза меньше сокращения, спрогнозированного Международной организацией труда (МОТ) в начале военной операции России в этой стране. Улучшение прогноза аналитики объясняют «контрнаступлением украинской армии и возвратом части территорий с производствами под контроль украинского правительства». В то же время дальнейший прирост занятости будет также зависеть от темпов возвращения в страну ее граждан-беженцев, сейчас находящихся в Европе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По итогам 2022 года уровень занятости на Украине может снизиться не так сильно, как предполагали прежние прогнозы, отмечают в МОТ. Впрочем, аналитики организации оговариваются — в текущих условиях все показатели украинского рынка труда будут зависеть от сценария развития российской военной операции, изменить же их традиционными для социальной политики инструментами достаточно сложно.

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует падение объема производства в стране в 2022 году на 33,4%. При этом, по оценкам украинского регулятора, ущерб страны от военных действий оценивается не менее чем в $114,5 млрд, около 72% ($82,9 млрд) ущерба приходится на жилые дома и объекты социальной инфраструктуры, материальным активам предприятий был нанесен урон в размере не менее $9,7 млрд, а сельхозсектору — $4,3 млрд. Затраты же на восстановление всего этого НБУ оценивает в $198 млрд, что почти совпадает с ВВП Украины в 2021 году.

В апреле этого года МОТ сделала первый прогноз по потерям занятости на Украине — тогда аналитики предсказывали сокращение числа рабочих мест в стране на 4,8 млн, или почти на треть. Теперь же организация улучшила свой прогноз — по итогам этого года потери рабочих мест могут оказаться почти в два раза меньше (15,5%, или 2,4 млн рабочих мест). Как объясняют в МОТ, это частично связано с контрнаступлением украинских войск, начатым в сентябре, и переходом обратно под контроль правительства страны части территорий и расположенных на них предприятий.

В то же время, поскольку число украинских беженцев в странах Европы продолжает расти, очевидно, что восстановление уровня занятости в этом году будет ограничено предложением рабочей силы. По данным на конец сентября, Украину покинули 7,4 млн человек, хотя, как отмечает МОТ, темпы оттока в последние месяцы замедлились. Кроме того, по состоянию на август около 7 млн человек числились как перемещенные лица внутри Украины. Из них до начала военной операции на национальном рынке труда были представлены 1,6 млн человек, или 10,4% всей численности работников, самые массовые категории их приходились на офисных работников (19%) и работников сферы обслуживания и торговли (14,3%).

В то же время, по оценке Нацбанка Украины, без отъезда значительного числа жителей страны показатель безработицы на национальном рынке труда мог бы быть еще выше. Сейчас аналитики банка оценивают его в 35%, хотя в текущих условиях это приблизительная оценка. С весны правительство Украины пытается повлиять на него несколькими способами, впрочем, очевидно, что главный инструмент снижения безработицы — эффективное создание новых рабочих мест — вряд ли полноценно применим в текущих условиях. Тем не менее украинский Кабмин либерализовал трудовое законодательство, расширив сферу применения труда работников на краткосрочных контрактах и одновременно обязав работодателей предоставлять им базовые социальные гарантии. Кроме того, было запущено несколько государственных программ поддержки занятости, в том числе выдача субсидий при переезде работника из одного региона страны в другой. Еще одно направление — программы поддержки создания собственного бизнеса с помощью выдачи грантов.

Анастасия Мануйлова, Артем Чугунов