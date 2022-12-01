Гендиректора притянули за силовой кабель

Как стало известно “Ъ”, в Москве заочно арестован бывший гендиректор холдинговой компании «Электрозавод» (ныне входит в АФК «Система») Леонид Макаревич, разрабатывать которого начинал ставший впоследствии знаменитым полковник-миллиардер из МВД Дмитрий Захарченко. Следствие инкриминирует подавшемуся в бега экс-руководителю предприятия хищение около 2 млрд руб. при реализации госконтракта на поставку силовых кабелей для электроподстанции «Новая». Ранее под домашний арест по этому делу была отправлена сестра господина Макаревича Наталья Макаревич, возглавлявшая на «Электрозаводе» департамент финансового контроля и анализа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Макаревич

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости Леонид Макаревич

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Добиться заочного ареста 62-летнего Леонида Макаревича столичным полицейским удалось лишь со второй попытки. Первую они предприняли еще в июле нынешнего года. Однако поступившее из ГСУ ГУ МВД России по Москве соответствующее ходатайство Мещанский райсуд тогда вернул следователю для устранения процессуальных нарушений.

На этот раз судья Ирина Горбулина никаких препятствий для рассмотрения нового обращения полицейских не обнаружила. Не нашлось у нее и оснований отказать следствию в избрании в отношении господина Макаревича меры пресечения в виде заочного ареста на два месяца с момента задержания.

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), фигурантом которого стал возглавлявший «Электрозавод» с 1994 по 2021 год господин Макаревич, было возбуждено еще 11 января 2016 года, а события, о которых в нем идет речь, произошли вообще в 2011–2012 годах.

Изначально расследование велось в отношении неустановленных лиц, но прямо в день возбуждения дела оно было приостановлено в связи с невозможностью установить подозреваемых.

Отметим, что первоначально оперативно-разыскные мероприятия по этому делу проводило управление «Т» ГУЭБиПК МВД, в котором заместителем начальника работал тогда полковник Дмитрий Захарченко, получивший впоследствии за взятки 16 лет колонии строгого режима. Интересно, что следствие вменяло офицеру и эпизод, связанный с «Электрозаводом».

Дело в том, что о махинациях на предприятии офицер узнал от своей хорошей знакомой, финансового директора Нота-банка Галины Марчуковой (27 октября 2022 года ее заочно арестовали по делу о многомиллиардных хищениях в кредитном учреждении). Услугами именно этого банка пользовался возглавляемый Леонидом Макаревичем «Электрозавод». В 2010 году предприятие заключило с ПАО «Объединенная энергетическая компания» контракт на строительство в Москве электроподстанции «Новая». Для нее понадобилось закупить силовые кабели.

За счет привлеченных якобы по инициативе господина Макаревича к участию в сделке фирм-посредников цена продукции увеличилась более чем вдвое — до 4,1 млрд руб.

Как полагали в Следственном комитете России, о готовящемся в январе 2015 года в Нота-банке обыске по делу «Электрозавода» господин Захарченко предупредил Галину Марчукову. В итоге интересовавшая следствие документация оказалась спрятана. А с арестом в сентябре 2016 года полковника Захарченко расследование этого дела и вовсе застопорилось.

Лишь в середине нынешнего года следствие получило доказательство причастности брата и сестры Макаревичей к хищению почти 2 млрд руб. при реализации контракта на строительство подстанции «Новая». Кстати, сам «Электрозавод» сотрудники предприятия называли не иначе как семейным бизнесом Макаревичей, поскольку помимо Леонида и Натальи Макаревич на руководящих должностях там якобы работало немало их родственников.

Когда речь у следствия зашла о задержании экс-руководителя «Электрозавода», выяснилось, что тот подался в бега. В апреле 2022 года Леонида Макаревича объявили в розыск, и тогда же была задержана его предполагаемая сообщница Наталья Макаревич, возглавлявшая на «Электрозаводе» департамент финансового контроля и анализа. По ходатайству следствия Мещанский райсуд отправил ее в СИЗО, но апелляционная инстанция это решение отменила, направив дело на новое рассмотрение. В результате с июня нынешнего года обвиняемая Макаревич находится под домашним арестом. По данным “Ъ”, своей вины она не признает. Ее защита для комментариев была недоступна.

Олег Рубникович