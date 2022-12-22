Сегодня исполняется 83 года почетному президенту Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева, академику РАН Лео Бокерии

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Лео Бокерия

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет телеведущая и продюсер Софико Шеварднадзе:

— Дорогой Лео Антонович! Сегодня замечательный день, потому что родились Вы и этим фактом осчастливили огромное количество людей. Я не имею в виду только Вашу семью и близких — что тут говорить, им очень повезло! Я скорее о всех тех людях, которым Вы помогли как врач. А таких сотни тысяч, если не больше! И если сложить пазл из жизней тех, с кем Вы соприкасались, можно увидеть, что за эти 83 года Вы поменяли картину мира. Есть те, кто не просто живет, а своим существованием в буквальном смысле заставляет нашу уставшую планету крутиться вокруг собственной оси. Таких людей, увы, единицы. И Вы, безусловно, один из них. Тут можно было бы сказать, что я безумно горда, что Вы Грузин. Но Вы гораздо больше, чем Мегрел, Грузин или Русский… Вы, дорогой Лео Антонович, вне времени и национальности, так как масштаб вашей личности превыше любых эпитетов. Будьте, пожалуйста, здоровы. Будьте всегда с нами, и все будет хорошо!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»