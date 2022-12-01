Помощь детям-инвалидам ждет реабилитации

Уральские НКО, помогающие детям-инвалидам, требуют в арбитраже проверить исполнение министерством социальной политики Свердловской области закона «Об основах социального обслуживания граждан в РФ». Истцы утверждают, что чиновники задержали выплаты в размере 32 млн руб. за оказанные гражданам услуги. Региональные власти объясняют, что на это нет бюджетных средств: предназначенные для выплат компенсаций поставщикам социальных услуг 285 млн руб. были израсходованы в полном объеме. Эксперт говорит, что подобные судебные тяжбы проходят и в других регионах, и напоминает о позиции Конституционного суда, вставшего на сторону представителей некоммерческого сектора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Поставщик социальных услуг «Спектрум-М» и благотворительный фонд «Я особенный» не получили от министерства социальной политики Свердловской области 20 млн руб. и 12 млн руб. за август и сентябрь соответственно в качестве выплат за оказанные услуги детям-инвалидам.

Фонд «Я особенный» — некоммерческая организация, с 2014 года помогающая детям с особенностями развития и их родителям в Екатеринбурге и за его пределами. Основанная в 2016 году АНО «Спектрум-М» — организация всесторонней помощи и сопровождения детей, подростков и взрослых людей, имеющих ментальные нарушения и психические заболевания. Структуры оказывают помощь около 500 семьям, организуя занятия детей с педагогами, дефектологами, логопедами, нейропсихологами, инструкторами адаптивной и лечебной физической культуры. НКО также представляют услуги социальных юристов и психологов для родителей.

В Свердловской области подобной деятельностью занимаются около 200 государственных и общественных организаций. Многие уральцы прибегают к помощи именно НКО, объяснили “Ъ” в фонде «Я особенный»: к государственным поставщикам выстраивается очередь, а получить реабилитацию можно раз в год. При этом для госорганизаций действует бюджетный принцип финансирования — по заранее cформированным заявкам. НКО же необходимо ежемесячно отчитываться об уже оказанных услугах и получать за них субсидии. Именно эти платежи, объяснили представители некоммерческого сектора, и задерживают региональные чиновники.

«Нам нечем платить педагогам, дефектологам, логопедам и нейропсихологам,— жалуется президент благотворительного фонда "Я особенный" Александрина Хаитова.— От коллег мы слышим о тех же проблемах. Многие поставщики ждут выплаты по три месяца и уже подумывают закрываться». Она прогнозирует, что к существующим долгам могут добавиться новые: «Поставщики получают компенсации спустя два месяца. Мы продолжаем работать. За октябрь нам должны выплатить к 15 декабря, за ноябрь — в середине января. Однако, судя по всему, и это мы не получим».

22 ноября «Я особенный» и «Спектрум-М» направили правительству области запрос с требованием объяснить задержку. «Предусмотренные в областном бюджете на 2022 год бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в объеме 285 млн руб. на выплату компенсаций поставщикам социальных услуг по состоянию на 23 ноября израсходованы в полном объеме»,— объяснил министр региональной соцполитики Андрей Злоказов. Он добавил, что «вопрос по покрытию дефицитов проработан» и направлен в региональный минфин. «Что делать поставщикам, педагогам и особенным семьям — вопрос открытый,— возмущены представители некоммерческого сектора.— Если выплат не будет, без зарплат перед Новым годом в фонде "Я особенный" могут остаться 160 специалистов, а в АНО "Спектрум-М" около 169 человек».

25 ноября, согласно данным картотеки Арбитражного суда Свердловской области, «Я особенный» и «Спектрум-М» подали иски к министерству соцполитики, его главе Андрею Злоказову и министерству финансов региона. Они требуют проверить исполнение чиновниками регламента выплат в рамках федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в РФ». По словам представителей организаций, проблемы с выплатами возникают ежегодно.

Министерство социальной политики Свердловской области оказывает системную поддержку учреждениям, которые проводят реабилитацию детей-инвалидов, заявили “Ъ” в ведомстве: «В 2022 году фонду "Я особенный" выплачено уже более 77 млн руб., организации "Спектрум-М" — более 59 млн руб. Для того чтобы и впредь продолжать финансирование, принимаются дополнительные меры по увеличению бюджетных лимитов».

Юрист фонда «Нужна помощь» Константин Воробьев говорит, что отказы в выплате субсидий организациям, в частности, в связи с отсутствием выделенных бюджетов случаются и в других регионах. Например, в 2022 году подобные споры рассматривались в судах Карелии и Нижегородской области. «Суды подтверждали позицию поставщиков соцуслуг и указывали, что исчерпание выделенных лимитов бюджетных обязательств не может служить законным основанием для отказа в предоставлении субсидии,— говорит юрист.— Более того, в одном из решений упоминается и позиция Конституционного суда о том, что сама по себе возможность отказа в возмещении организациям расходов на предоставление услуг, освобожденных от взимания платы, из-за отсутствия бюджетных средств не соответствует Конституции России. А выплаты в таких случаях должны осуществляться путем выделения на эти цели дополнительных бюджетных средств не позднее следующего финансового года». Вместе с тем, продолжает Константин Воробьев, уже становится тенденцией, когда региональные власти прямо отражают в договорах, что одним из оснований для отказа в предоставлении субсидии является отсутствие бюджетных ассигнований (лимитов). Такие нормы введены, в частности, в Тюменской области, Бурятии и в Крыму.

Катерина Якушева, Екатеринбург; Наталья Костарнова